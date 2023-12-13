Первый электромобиль Range Rover показали до премьеры 13.12.2023, 15:55

Автомобиль сможет преодолевать броды глубиной до 850 мм.

Линейку Range Rover 2024 пополнит электрическая версия. На первый серийный электрокар в истории Land Rover уже начали принимать предварительные заказы. Также на официальном Youtube-канале британского автопроизводителя опубликовано официальное видео с моделью.

Судя по видео, электромобиль Range Rover будет отличаться от стандартной версии модели лишь деталями. У него несколько иные решетка радиатора, колесные диски и декор на кузове.

Также подчеркивается, что электрокар Range Rover сохранит внедорожные качества на уровне бензиновой модели. К примеру, он сможет преодолевать броды глубиной до 850 мм.

Платформа MLA, на которой построен новый Range Rover, поддерживает 800-вольтные электрические установки. Это позволит сверхбыструю зарядку батареи.

Кроме того, сообщается, что электромобиль будет столь же быстрым, как и 4,4-литровый бензиновый Range Rover. Напомним, что этот V8 предложен в версиях на 530 и 624 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 4,5-4,6 с.

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