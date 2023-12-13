WP: Украина отбросила сухопутные войска РФ на 15 лет назад 13.12.2023, 16:00

ВСУ ликвидировали 63% современных российских танков.

Война против Украины отбросила на 15 лет назад способность страны-агрессора России модернизировать свои сухопутные силы, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, потеря примерно 2200 танков, по оценкам США, заставила российских оккупантов использовать старые советские запасы, все чаще развертывая модели 1970-х годов.

Кроме того, разведчики США считают, что Россия потеряла около 87% личного состава и 63% танков, которые она имела в начале полномасштабного вторжения, сообщил анонимный собеседник издания.

В то же время пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенна Уотсон заявила, что только за последние несколько месяцев армия РФ потеряла более 13 тысяч военных и более 220 боевых машин на своих направлениях наступления.

По ее словам, Кремль, «похоже, считает, что военный тупик в течение зимы истощит западную поддержку Украины и в конечном итоге даст России преимущество, несмотря на российские потери и постоянную нехватку подготовленного персонала, боеприпасов и оборудования».

12 декабря агентство Reuters сообщило, что война против Украины стоила стране-агрессору РФ 315 000 погибшими и ранеными, это 90% личного состава, который оккупанты имели в начале полномасштабного вторжения.

8 декабря в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что Вооруженным силам Украины удается уничтожать российские войска на фронте примерно с такой же скоростью, как Россия набирает новые силы.

По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла более 300 тысяч военных, однако даже российские чиновники не знают точное количество погибших.

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