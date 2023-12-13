Во время визита Лукашенко в Кению произошла «диверсия» 1 13.12.2023, 16:11

2,434

Так заявляют местные власти.

После «рабочего» визита Лукашенко в Кению сам собой возникает вопрос: что это было?

UDF рассказывает, что было странного в визите Лукашенко в эту африканскую страну вечером 10 декабря.

Три часа командировки и пустота в содержании переговоров

ГосСМИ утверждают, что Александр Лукашенко прилетел в Кению с «рабочим» визитом. Но его нахождение в Кении продлилось всего три часа, а в общении с президентом страны Уильямом Руто сквозила пустота.

Диктатор лишь предложил выработать дорожную карту по дальнейшему сотрудничеству. В чем была необходимость в таком визите, так и осталось загадкой. Тем более, что руководители Кении и Беларуси коротко пообщались 1 декабря в Дубае на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата.

Тогда Лукашенко сказал:

«Я думаю, вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам».

Видимо, 10 дней назад диктатор даже не планировал визит в Кению.

Две возможные версии, почему визит получился очень коротким

В тот же вечер 10 декабря большая часть Кении, население которой превышает 47 млн человек, в третий раз за последние полгода осталась без электроснабжения (это перманентная проблема для страны, возможно дело в изношенной инфраструктуре, но власти заявляют о «саботаже»).

Непонятно, где приземлился самолет Лукашенко, но сообщалось, что без света остался даже главный аэропорт страны. Возможно, в такой ситуации ЧП стороны решили, что время для переговоров крайне неподходящее.

Лишь к полудню понедельника электроснабжение было восстановлено на большей части Кении.

Вторая возможная версия, почему визит Лукашенко получился таким коротким, заключается в том, что он мог и не планироваться продолжительным. Кения находится как раз на воздушном пути из Экваториальной Гвинее, откуда вылетел диктатор, в ОАЭ, где он приземлился.

Сайт президента Кении о визите Лукашенко даже не упомянул

По состоянию на вечер 11 декабря, то есть спустя сутки после визита руководителя Беларуси, на сайте об этом событии ничего не сообщалось. Как и на странице Уильяма Руто в Фейсбуке.

Выглядит это крайне странно, поскольку уже есть новость от понедельника 11 декабря о том, что правительство увеличивает школьные субсидии.

Напомним, что весной текущего года информация о том, что власти Кении собираются закупить у Беларуси партию сельскохозяйственной техники на десятки миллионов долларов, вызвала скандал. Кенийский СМИ писали, что это недопустимо в связи с западными санкциями против нашей страны и с хорошими отношениями между Кенией и западным миром.

В целом последние зарубежные визиты Лукашенко вызывают много вопросов в связи с их целесообразностью. Что дало его участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в ОАЭ, полетах в Китай, Экваториальную Гвинею и Кению – совершенно непонятно.

Потеряв из-за действий Лукашенко европейский рынок, белорусские власти мечутся в поисках стран, которые могли бы его заменить хотя бы частично, но это не имеет никакого эффекта.

Визит в оставшуюся без света Кению это символически подчеркивает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».