Во время визита Лукашенко в Кению произошла «диверсия»1
- 13.12.2023, 16:11
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Так заявляют местные власти.
После «рабочего» визита Лукашенко в Кению сам собой возникает вопрос: что это было?
UDF рассказывает, что было странного в визите Лукашенко в эту африканскую страну вечером 10 декабря.
Три часа командировки и пустота в содержании переговоров
ГосСМИ утверждают, что Александр Лукашенко прилетел в Кению с «рабочим» визитом. Но его нахождение в Кении продлилось всего три часа, а в общении с президентом страны Уильямом Руто сквозила пустота.
Диктатор лишь предложил выработать дорожную карту по дальнейшему сотрудничеству. В чем была необходимость в таком визите, так и осталось загадкой. Тем более, что руководители Кении и Беларуси коротко пообщались 1 декабря в Дубае на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата.
Тогда Лукашенко сказал:
«Я думаю, вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам».
Видимо, 10 дней назад диктатор даже не планировал визит в Кению.
Две возможные версии, почему визит получился очень коротким
В тот же вечер 10 декабря большая часть Кении, население которой превышает 47 млн человек, в третий раз за последние полгода осталась без электроснабжения (это перманентная проблема для страны, возможно дело в изношенной инфраструктуре, но власти заявляют о «саботаже»).
Непонятно, где приземлился самолет Лукашенко, но сообщалось, что без света остался даже главный аэропорт страны. Возможно, в такой ситуации ЧП стороны решили, что время для переговоров крайне неподходящее.
Лишь к полудню понедельника электроснабжение было восстановлено на большей части Кении.
Вторая возможная версия, почему визит Лукашенко получился таким коротким, заключается в том, что он мог и не планироваться продолжительным. Кения находится как раз на воздушном пути из Экваториальной Гвинее, откуда вылетел диктатор, в ОАЭ, где он приземлился.
Сайт президента Кении о визите Лукашенко даже не упомянул
По состоянию на вечер 11 декабря, то есть спустя сутки после визита руководителя Беларуси, на сайте об этом событии ничего не сообщалось. Как и на странице Уильяма Руто в Фейсбуке.
Выглядит это крайне странно, поскольку уже есть новость от понедельника 11 декабря о том, что правительство увеличивает школьные субсидии.
Напомним, что весной текущего года информация о том, что власти Кении собираются закупить у Беларуси партию сельскохозяйственной техники на десятки миллионов долларов, вызвала скандал. Кенийский СМИ писали, что это недопустимо в связи с западными санкциями против нашей страны и с хорошими отношениями между Кенией и западным миром.
В целом последние зарубежные визиты Лукашенко вызывают много вопросов в связи с их целесообразностью. Что дало его участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в ОАЭ, полетах в Китай, Экваториальную Гвинею и Кению – совершенно непонятно.
Потеряв из-за действий Лукашенко европейский рынок, белорусские власти мечутся в поисках стран, которые могли бы его заменить хотя бы частично, но это не имеет никакого эффекта.
Визит в оставшуюся без света Кению это символически подчеркивает.