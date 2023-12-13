Сборная Китая по хоккею отказалась играть с белорусами
- 13.12.2023, 16:17
С россиянами спортсмены из КНР играть также не хотят.
Главный тренер сборной России Роман Ротенберг рассказал, почему китайские хоккеисты отказались приезжать на Кубок Первого канала, где сыграют и белорусы, сообщают «РИА Новости».
«Нам пришло официальное письмо: «Из-за запрета от министерства спорта Китая мы не сможем принять участие в турнире». Это все, что нам известно. Конечно, для нас прежде всего важно, чтобы участвовало больше стран. Сборная Китая для нас тоже важна. У них сильная сборная, это видно по «Куньлуню» (китайский клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. — Прим. ред.), который обыгрывает лидеров КХЛ», — сказал Ротенберг.
Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Кроме России и Беларуси, в соревнованиях примут участие сборная Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ», составленная из молодых российских игроков КХЛ и ВХЛ.
Белорусские хоккеисты отстранены от выступления на международной арене с начала полномасштабной войны в Украине.