В соцсетях появилась меткая пародия, высмеивающая «смерть Путина» 13.12.2023, 16:28

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Как двойники избавятся от его тела?

В соцсетях появилась забавная пародия на правление российского диктатора Владимира Путина с размышлениями о том, каково это быть двойником кровавого тирана.

Соответствующим видео поделился YouTube-канал «ЖестЬ Доброй Воли», обратил внимание New Voice.

Обыгрывая тему возможной внезапной смерти Путина и ее вероятных последствий, авторы ролика отсылают нас к сатирической черной комедии Смерть Сталина, проводят таким образом параллели между советским тираном и его не менее кровавым последователем.

Согласно сюжету видео, нынешний глава Кремля скончался после очередной инъекции ботокса, и трое его двойников теперь ищут способ, как уберечь себя от обязательно последующей за этим зачистки.

Пораскинув мозгами, они решают избавиться от тела вождя и занять его место, тем более что у одного из них уже приготовлены на этот случай специальные инструменты.

Впрочем, и на этот раз желанию миллионов людей по всей планете не суждено было сбыться, поскольку в самый неподходящий момент Путин вдруг оживает, чтобы продлить агонию своего режима на хотя бы еще один день.

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