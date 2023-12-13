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Стало известно, сколько сейчас стоит футболист, которого назвали лучшим в Беларуси

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  • 13.12.2023, 16:54
  • 1,858
Стало известно, сколько сейчас стоит футболист, которого назвали лучшим в Беларуси
Макс Эбонг

В начале карьеры ему платили в 12 раз меньше.

Полузащитник сборной Беларуси и казахстанского клуба «Астана» Макс Эбонг признан лучшим футболистом-белорусом в 2023 году. В ноябре игрок стоил не менее $1 млн, сообщает портал transfer.market.

В июне этого года 24-летний футболист стоил дороже — $1,2 млн. В начале своей карьеры в 2018 году Макса Эбонга оценивали в $100 тыс.

Эбонг признан также и самым дорогим игроком Казахстана. За три года игры в казахстанском клубе полузащитник забил семь голов. В сезоне 2023/24 Макс Эбонг стал обладателем Суперкубка Казахстана.

Полное имя футболиста — Африд Макс Эбонг Нгоме. Он родился в Витебске в семье камерунца и белоруски. 

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