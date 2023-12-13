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Офицер ВСУ: Войска РФ стремятся взять важный город на Донбассе

  • 13.12.2023, 17:01
  • 4,284
Офицер ВСУ: Войска РФ стремятся взять важный город на Донбассе

Российские оккупанты пытаются нарушить логистику Сил обороны Украины.

Оккупационные войска агрессора России «хотят» захватить город Часов Яр Донецкой области. Таким образом, они намерены создать угрозу для штабов и логистики Сил обороны Украины. Об этом заявил офицер 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что войска РФ хотят захватить Часов Яр, чтобы попытаться нарушить логистику ВСУ.

«Явной оперативной задачей противника является Часов Яр. В частности, как минимум угроза штабам, расположенным во Временном Яру, угроза логистике. На рубеже Ивановского пока удается сдерживать противника», - отметил военный.

По словам представителя 5-й ОШБр, россияне отправляют на Бахмутское направление плохо снаряженных оккупантов. Их отправляют в штурмы малыми группами.

«Противник имеет успехи в связи с наличием свежих подразделений. Все еще не исчерпан наступательный потенциал на направлении Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Но могу сказать, что сейчас уже наблюдаем в полосе 5-й бригады, что качество состава противника упало. Те мощные штурмовые группы, которые были комплектованы отборными подготовленными бойцами, которые были еще три недели назад, явно закончились», - подчеркнул Алексей Тарасенко.

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