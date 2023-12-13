Офицер ВСУ: Войска РФ стремятся взять важный город на Донбассе 13.12.2023, 17:01

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Российские оккупанты пытаются нарушить логистику Сил обороны Украины.

Оккупационные войска агрессора России «хотят» захватить город Часов Яр Донецкой области. Таким образом, они намерены создать угрозу для штабов и логистики Сил обороны Украины. Об этом заявил офицер 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что войска РФ хотят захватить Часов Яр, чтобы попытаться нарушить логистику ВСУ.

«Явной оперативной задачей противника является Часов Яр. В частности, как минимум угроза штабам, расположенным во Временном Яру, угроза логистике. На рубеже Ивановского пока удается сдерживать противника», - отметил военный.

По словам представителя 5-й ОШБр, россияне отправляют на Бахмутское направление плохо снаряженных оккупантов. Их отправляют в штурмы малыми группами.

«Противник имеет успехи в связи с наличием свежих подразделений. Все еще не исчерпан наступательный потенциал на направлении Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Но могу сказать, что сейчас уже наблюдаем в полосе 5-й бригады, что качество состава противника упало. Те мощные штурмовые группы, которые были комплектованы отборными подготовленными бойцами, которые были еще три недели назад, явно закончились», - подчеркнул Алексей Тарасенко.

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