Завтра в Беларусь доставят Вифлеемский огонь 13.12.2023, 17:07

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Его развезут по всем католическим приходам.

Традиционно австрийская делегация специальным авиарейсом доставляет Вифлеемский огонь в Вену, откуда он, благодаря скаутам, попадает в другие страны мира.

Что касается Беларуси, то путешествие Вифлеемского света по стране традиционно начинается с главной святыни Гродно — кафедрального собора святого Франциска Ксаверия, пишет catholic.by.

В пятницу, 15 декабря, огонь будет доставлен в минский кафедральный собор Пресвятого имени Марии, а на следующий день — в кафедральные соборы в Витебске и Пинске.

За распространение этого «света надежды» по Беларуси ответственно движение католических скаутов — приходские группы, действующие в Гродно, Жодино, Ивенце, Минске и Полоцке. В этом году они выполнят свою миссию в 15-й раз.

Вифлеемский свет в этом году будет внесен в более 140 римско-католических и греко-католических приходов. Скауты объедут почти всю страну.

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