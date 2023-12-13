Путинист Охлобыстин приехал на Донбасс со странным шевроном 6 13.12.2023, 17:28

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Намекнул оккупантам, что их используют как пушечное мясо.

Одиозный российский актер Иван Охлобыстин, который яро поддерживает войну в Украине и даже рвался на фронт убивать украинцев, засветился на оккупированном Донбассе. В камуфляжной куртке с шевронами кремлевского шута заметили в городе Харцызск Донецкой области, пишет obozrevatel.com.

Несколькими днями ранее Z-патриот также был замечен в оккупированном Докучаевске, о чем писали пропагандистские росСМИ. По всей видимости, украинофоб решил устроить себе «турне» захваченными российскими террористами городами.

Так, по словам звезды сериала «Интерны», по дороге в Докучаевск он едва не заехал в зону боевых действий. Интересно, что недавно Охлобыстин корчил из себя «героя» и мечтал, как будет всех убивать на фронте, но в конце концов испугался БПЛА и взрывов.

Что касается Харцызска, то там путинист засветился в конноспортивном клубе. Там на актере и заметили камуфляжную куртку с неоднозначными надписями на шевронах.

На одном из таких можно было заметить: «Отступать некуда, позади морг». Очевидно, это «бодрящее, мотивационное» послание адресовалось оккупантам, которые используются Кремлем как пушечное мясо.

Очевидно, это измененная версия фразы «Великая Россия, а отступать некуда – позади Москва!» Впрочем, в варианте Охлобыстина «Москву» заменили на «морг», что кажется весьма символичным.

Самое смешное, что сам Охлобыстин признает: визиты путинистов на оккупированные украинские территории выглядят как «цирковая клоунада». Вместе с тем актер с гордостью несет свое позорное звание. Это уже не первая его «клоунада». Летом этого года он посещал многострадальный Мариуполь. Там приспешник террористов зашел в разбомбленный россиянами театр и цинично разрыдался.

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