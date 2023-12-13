СМИ пишут, что Кения обиделась на Лукашенко 13.12.2023, 17:35

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Скорый отлет диктатора смутил местных дипломатов.

Как пишут кенийские медиа, Лукашенко был приглашен на торжественную церемонию по случаю 60-летия Кении, но он и несколько африканских лидеров так и не появились на праздновании, «чем вызвали вопросы».

Скорый отлет Александра Лукашенко из Кении смутил местных дипломатов, так как того официально пригласили на торжественную церемонию по случаю 60-летия независимости Кении, которая прошла во вторник.

Об этом написали Кенийская телевещательная корпорация (Kenya Broadcasting Corporation, KBC) и кенийская газета Taifa Leo.

По данным KBC, Лукашенко вместе с некоторыми африканскими лидерами официально были в списке гостей на празднование юбилейного дня независимости Кении.

Но в итоге, как пишет Taifa Leo, на торжественную церемонию лично пришла только президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде. Остальные приглашенные африканские лидеры либо находили причину не прийти, либо направляли на праздник своих представителей.

Лукашенко, в свою очередь, улетел из страны почти сразу после встречи с лидером Кении Уильямом Руто, побыв в стране менее трех часов.

Как отмечает газета Taifa Leo, «решение лидеров соседних и зарубежных стран не присутствовать на национальном празднике Кении в первую очередь вызвало вопросы об отношении этих лидеров к политике кенийского правительства».

«Один из кенийских дипломатов подчеркнул, что финальное решение, идти или нет, конечно, остается за теми, кто был приглашен, однако их личное присутствие делало бы отношения между ними и Кенией еще более прочными», — пишет Taifa Leo.

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