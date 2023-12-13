Под Белгородом машина подорвалась на мине ВС РФ 13.12.2023, 17:44

Трое гражданских с тяжелыми травмами.

В приграничных районах РФ гражданские продолжают подрываться на минных полях российской армии. Очередной такой случай произошел в Белгородской области в районе хутора Высокий. О происшествии рассказал губернатор области Вячеслав Гладков 13 декабря, передает «Диалог.UA».

Хутор находится всего в нескольких км от границы Украины. Недалеко от него автомобиль с тремя мужчинами подорвался на российской мине - пассажиры получили тяжелые ранения.

Известно, что у одного из пострадавших частичная ампутация ног, у второго - закрытая черепно-мозговая травма. Третий мужчина, находившийся в салоне, госпитализирован с сотрясением мозга.

Отметим, что подрывы гражданских в приграничных регионах регулярно происходят последние два года, пока РФ ведет войну против Украины. Российская армия плотно и хаотично заминировала приграничье в попытке предотвратить проникновение на свою территорию диверсантов. Однако в результате от этого страдает местное мирное население.

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