Из кранов минчан пойдет зеленая вода 13.12.2023, 17:51

В воду добавят флуоресцеин.

С 9 ноября теплоэнергетики подкрасили воду в котельных, обслуживающих дома в Ленинском, Заводском, Советском и Первомайском районах Минска. Это делается ежегодно для того, чтобы оперативно выявить утечку теплоносителя, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Добавляемый в воду краситель флуоресцеин натрия, как утверждается, абсолютно безопасен. Завершат эксперимент 30 апреля 2024 года.

Если из крана в квартире течет окрашенная вода, значит неисправно теплообменное оборудование жилого дома. Притом даже если вымыть посуду или принять душ с такой водой, вреда для здоровья будто бы не будет. Однако сообщить о таких фактах в диспетчерскую службу минских тепловых сетей необходимо.

За 2022-2023 годы в Минскэнерго от горожан поступило 15 сигналов об изменении цвета воды, из которых только 6 были подтверждены.

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