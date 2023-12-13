«Родители-пенсионеры ведут охоту за мясом» 13.12.2023, 17:52

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Привычные продукты стали роскошью.

В Беларуси проживает более двух миллионов пенсионеров. Пенсия большинства из них на фоне соседей выглядит блекло.

Например, большая часть литовцев получает пенсию в размере 600 евро, а в Беларуси — она не дотягивает и до 200.

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с живущим в Вильнюсе Владиславом, у которого в Гродно осталась пожилая мать.

— Вы долгие годы проживали в Беларуси, а последние три года находитесь в Литве. Как отличается жизнь пенсионеров в этих двух странах?

— У моей мамы и тещи пенсии в районе 170 евро. И это с недавних пор. У мамы пенсия еще этим летом была 450 рублей.

Понятно, что на эти деньги прожить сложно. Мы ведь гродненские, а с закрытием границы, когда знакомые стали значительно реже ездить в Польшу, возникла проблема с привычными продуктами. Например, c кофе, чаем, сладостями.

В Беларуси сейчас массово открываются магазины с дешевыми продовольственными товарами — по примеру российского «Светофора». Но мы все-таки живем при границе. Мои родные попробовали и польский, и немецкий кофе. После них переходить на дешевые второсортные российские товары непросто.

Сейчас мои родные вынуждены вести своеобразную охоту за основными продуктами. Например, мясом. Знаю, что куриная грудка стоит уже больше 10 рублей, что уже просто неподъемная цена для многих.

Ведь возьмем мою маму. Она живет одна на пенсию, а надо еще заплатить за коммуналку, лекарства, телефон. Остается 5-10 рублей на день, чтобы просто выжить. Поэтому мама вынуждена искать товары в разных магазинах по акциям.

Можно сказать, что белорусские пенсионеры (и не только) превратились в охотников за дешевыми продуктами, акциями. К сожалению, качество жизни это очень сильно снижает.

Многие спасаются грядками. Живут сейчас, как жили в СССР в конце 80-ых — начале 90-ых годов. Идет борьба за существование, а становится все сложнее.

Стараюсь помогать маме и теще, но у меня семья, дети и сейчас в целом проблема с переводом денег в Беларусь.

— Что могут себе позволить на пенсию литовцы?

— Я общаюсь с литовскими пенсионерами, вижу, как они живут. Литву не назовешь западной процветающей страной, но с пенсией в 700 евро можно весьма неплохо жить. Цены на продукты примерно такие же, как в Беларуси, а многие и ниже.

К слову, я с удивлением услышал от мамы, что бананы в Беларуси стали роскошью. Да, бывают какие-то акции, когда бананы можно, как говорит мама, урвать за 5,99 рублей. Но в обычном магазине у дома цена кусается. Еще мама жаловалась, что яблоки очень дорогие — по 3 рубля.

У поляков и литовцев пенсии не заоблачные по европейским стандартам, но ее вполне хватает на достойную жизнь, чтобы купить качественные продукты, заплатить коммуналку, а еще и 1-2 раза в год съездить на отдых. Это может быть либо местный недорогой курорт, либо та же Болгария, Турция.

Подчеркну, что в Литве есть очень большие субсидии для пенсионеров. Если человек получает минимальную пенсию, то ему положена субсидия на оплату коммуналки, горячей воды и другие виды помощи.

Знаю, что по белорусскому телевидению говорят, что здесь пенсионеры якобы брошены на произвол судьбы. Но это не так. Количество льгот и компенсаций очень большое.

В Европе считается, что на пенсии жизнь только начинается. Становится больше времени, чтобы заниматься спортом, путешествовать, качественно отдыхать. К сожалению, в Беларуси ситуация иная.

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