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Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

  • 13.12.2023, 18:00
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Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

Общая сумма помощи – 1,8 миллиарда долларов.

Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS в размере 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Как отмечается, некоторые системы отправляются из собственных складов страны, чтобы обеспечить скорую доставку в Украину, а другие закажут у производителей.

«Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинская власть всегда требует большей поддержки противовоздушной обороны и предпочитает ее», - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Кроме того, Норвегия выделяет 273 млн. долларов на гуманитарную поддержку Украины, которая включает образование, медицину и выплату пенсий.

Общая сумма помощи – 1,8 млрд долларов.

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