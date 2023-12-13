Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS
- 13.12.2023, 18:00
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Общая сумма помощи – 1,8 миллиарда долларов.
Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS в размере 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).
Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.
Как отмечается, некоторые системы отправляются из собственных складов страны, чтобы обеспечить скорую доставку в Украину, а другие закажут у производителей.
«Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинская власть всегда требует большей поддержки противовоздушной обороны и предпочитает ее», - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
Кроме того, Норвегия выделяет 273 млн. долларов на гуманитарную поддержку Украины, которая включает образование, медицину и выплату пенсий.
Общая сумма помощи – 1,8 млрд долларов.