Военная победа Украины вполне реальна 3 Иван Яковина

13.12.2023, 18:15

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Иван Яковина

Российская армия — это крайне неэффективный, отсталый механизм.

Чтобы Запад без разговоров дал Украине много денег и оружия для победы, а не только для сложной обороны, нужно предоставить США и Европе ясную, реалистичную и адекватную картину того, что должно быть в России после победы Украины. Того, как там все должно быть организовано после войны.

Можно, конечно, сказать: «Да все равно. Нам плевать, пускай там все горит огнем, пускай там все против всех воюют!» Тоже понятная позиция.

Однако пока нет никаких устраивающих Запад предложений на эту тему, европейцы и американцы будут действовать очень (даже избыточно) осторожно, чтобы Россия случайно не проиграла и не развалилась на вооруженные атомным оружием княжества и халифаты.

Такой сценарий для многих на Западе кажется страшнее победы Путина. Нравится нам это или нет, — это реальность. Они такого действительно очень боятся. Эту их озабоченность нужно убрать.

Соответственно, нужен какой-то аналог Ялтинской конференции, где союзники заранее решали судьбу послевоенной Германии, хотя Гитлер на тот момент все еще командовал Рейхом.

Думаю, исходить надо из того, что путинскую Россию победить можно именно военным способом. Когда оружия у ВСУ было достаточно, российские войска очень быстро бежали, бросая людей и технику. Когда ЧВК Вагнер взбунтовался, РФ-армия вообще исчезла и не двигалась. То есть военная победа вполне реальна, при условии нормального снабжения и вооружения ВСУ.

Сейчас момент, конечно, упущен. Но он может снова появиться. Ситуация не статичная, она постоянно изменяется. Я всеобщий пессимизм не разделял в первые дни вторжения, когда надо мной просто смеялись, когда я говорил, что ВСУ выстоит. Не разделяю его и сейчас. Будет оружие — будет и военная победа. Российская армия — это крайне неэффективный, отсталый механизм, насквозь пропитанный коррупцией и безответственностью. Победа над ней не является чем-то невероятным. Соответственно, никакие российские политики, особенно из старой обоймы, абсолютно не нужны для обсуждения будущего РФ.

Иван Яковина, New Voice

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