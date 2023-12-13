Украинские пограничники превратили в металлолом грузовик россиян на Запорожском направлении 13.12.2023, 18:28

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Видеофакт.

Вооруженные силы Украины продолжают демилитаризацию российской армии. Так, на этот раз украинские пограничники отминусовали на фронте грузовик врага.

Уничтожить вражескую технику удалось защитникам Запорожского направления. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины.

«Еще один вражеский грузовик – на металлолом. Пограничная аэроразведка обнаружила и уничтожила вражеский грузовик на Запорожском направлении», – прокомментировали видео военные.

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