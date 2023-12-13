В Минске продажи квартир бьют рекорд девятый раз за год 2 13.12.2023, 18:35

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Изменились ли цены.

Рынок квартир в Минске продолжает переживать бум. В ноябре количество сделок по купле-продаже в очередной раз обновило рекорд, сообщает в своем отчете Realt.

Всего было заключено 1690 сделок. И пусть в октябре их было на 4,6% больше, данные еще будут обновляться. Последний месяц осени девятый раз за текущий год обновил исторический максимум.

Из-за такого высокого спроса постепенно сокращается и предложение. За ноябрь количество выставленных объектов уменьшилось на 9%. Тенденция может продолжиться из-за грядущих праздников.

Изменились ли цены

Несмотря на небольшой перекос в сторону спроса, цены на квартиры упали на 1,2% и квадратный метр в среднем стоит $1385 (Br4395).

Цены изменились из-за дешевых новостроек в Октябрьском районе столицы. Стоимость однушки там ниже рыночной, из-за чего и снизилось среднее значение. В то же время другие типы квартир стали дороже.

В зависимости от метража стоимость каждой отдельной квартиры бывает разной:

1-комнатные: $1518 за 1 м² (0,3% в месяц) – $52 500 (медиана абсолютных цен);

2-комнатные: $1319 за 1 м² (-1,9%) – $59 000;

3-комнатные: $1236 за 1 м² (-1,7%) – $75 250;

4-комнатные: $1187 за 1 м² (7,8%) – $98 975.

Также в отчете вычислили цены без предложений от новостроек. Средняя стоимость квадратного метра стала выше – $1536. По квартирам получились следующие цифры:

1-комнатные – $1595 за 1 м² (1,3% в месяц);

2-комнатные – $1556 за 1 м² (-0,1%);

3-комнатные – $1520 за 1 м² (-1,2%);

4-комнатные – $1409 за 1 м² (2,6%).

Что чаще всего покупали

Однушки и двушки практически сравнялись по популярности. Доля первых сократилась до 39%, а вторых – поднялась до 36%. Стабильно покупают трешки – 20%.

Обзаводиться жильем в новых домах проблематично – подводят темпы строительства. Таких сделок заключили всего 6%, поэтому минчане продолжают селиться в панельках – их доля выросла на 6%.

Чаще всего для проживания жители столицы выбирали Центральный, Октябрьский и Московский районы. Партизанский и Советский не столь популярны.

Ценовой рекорд

Самая дорогая квартира общей площадью 161,2 м², купленная в ноябре 2023 года, обошлась покупателю в $626 000. Она находится в доме «Парус» на улице Кальварийская, 16.

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