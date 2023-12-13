Боевика ХАМАСа, раненного в секторе Газа, положили в израильскую больницу 13.12.2023, 18:44

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И прооперировали.

Боевик ХАМАСа, получивший ранение в бою с военнослужащими ЦАХАЛа в секторе Газа, был доставлен в больницу «Ха-Шарон» в Петах-Тикве и прооперирован на месте, пишет сайт «Детали».

Об этом рассказал в среду, 13 декабря, сайт 13-го телеканала. В настоящее время боевик находится в хирургическом отделении больницы. Со стороны пресс-службы ЦАХАЛа не было информации о том, участвовал ли этот террорист в бою в районе Шуджаия, где погибли девять израильских военнослужащих.

Напомним, несколько аналогичных случаев в самом начале войны привели к скандалу. Как уже рассказывал сайт «Детали», 11 октября выяснилось, что террористов ХАМАСа, раненых и взятых в плен, госпитализируют в обычные больницы по всему Израилю. Это вызвало гнев многих граждан. Минздрав Израиля заявил, что это было сделано вопреки его позиции. Министр здравоохранения Моше Арбель направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором потребовал немедленно прекратить госпитализацию террористов в государственные больницы.

Наряду с сильными эмоциями, которые вызывает сама ситуация, когда террористы лежат в той же больнице, что и их жертвы, охрана больниц опасается акций мести. Сотрудник службы безопасности Минздрава даже предупредил руководителей больниц о намерениях некоторых израильтян напасть на террористов в больницах и призывал вызывать полицию в случае беспорядков.

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