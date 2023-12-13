Ученые: Какаду макают еду в воду так же, как и люди 2 13.12.2023, 18:55

Исследователи говорят, что это спонтанная инновация.

Когда ученые впервые заметили, как какаду Гоффина в неволе макают личинки в воду, они сразу провели аналогию с поведением людей, пишет techinsider.

В рамках своей работы исследователи из Венского университета раскладывали корм для птиц (сухарики, сушеные кусочки фруктов, семена и птичьи гранулы) в миски внутри вольера, а также наполняли контейнеры для воды.

В течение 12 дней команда фиксировала, какие птицы макали еду, и какую именно пищу они смачивали, а также как долго это происходило и съедали ли этот кусочек впоследствии.

Команда обнаружила, что семь из 18 какаду макали кусочки своей еды по крайней мере один раз, причем сухарики были самым популярным вариантом. Два самых «плодовитых» какаду предпочитали есть корм мокрым, однако только сухари. Сушеные банановые чипсы и сушеную кокосовую стружку попугаи также иногда опускали в воду, но почти никто не ел мокрые сухофрукты.

«Такое поведение, по-видимому, было в основном направлено на сухари, сухие и твердые продукты, которые легко впитывают воду и приобретают мягкую текстуру», — пишут исследователи.

Ученые также обнаружили, что у какаду наблюдались значительные различия в том, как долго они оставляли свои кусочки сухарей в воде. Некоторые из птиц оставляли еду в воде достаточно долго, чтобы сердцевина стала мягкой.

Поскольку птицы живут в неволе, они могли таким образом имитировать естественное поведение — мыть добычу. Однако эта теория звучит неправдоподобно, так как попуга пытались вымыть не всю пищу, что им давали.

В результате команда говорит, что птицы, вероятно, макали сухари в воду, чтобы размягчить их,стараясь улучшить текстуру. Исследователи отмечают, что такое поведение требует контроля импульсов и отсроченного удовлетворения и подчеркивает изобретательность птиц в контексте приготовления пищи.

Поскольку только некоторые особи макали пищу в воду, а в дикой природе макание не наблюдалось, ученые считают, что это спонтанная инновация»

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