Google показала самые популярные запросы за все 25 лет существования поиска 13.12.2023, 19:32

1,500

Видео.

Компания Google по случаю своего 25-летия обнародовала самые интересные и популярные поисковые запросы за четверть века своей деятельности. В видео «Google – 25 лет в поиске: наиболее запрашиваемое» освещены ключевые события и личности, которые пользователи искали за это время.

Футбол оказался самым популярным видом спорта за последние 25 лет, и Криштиану Роналду получил звание самого популярного спортсмена. В известной степени влияние артистов, таких как BTS и Тейлор Свифт, культовых персонажей, а также общественных и научных достижений также оказалось существенным в поисковых вопросах.

Основные достижения, такие как первый шаг человека на Луну, выступление Бейонсе на фестивале Coachella и другие, также стали предметом интереса пользователей в течение этого периода.

Согласно ежегодным глобальным тенденциям поиска на 2023 год, вопросы о войне в Израиле и Газе, смерти Мэттью Перри, музыкальном вкладе Шакиры и фильме «Барби» были среди самых популярных во всем мире.

Основные вехи за последние 25 лет:

1980-е – самое популярное десятилетие,

«Лунная прогулка» астронавта Нила Армстронга (когда человек впервые ступил на Луну) – самый популярный первый шаг в истории,

Minecraft – самая популярная видеоигра,

Человек-паук – самый популярный супергерой,

«Губка Боб» – самый популярный мультфильм,

«Наруто» – самое популярное аниме,

BTS – самый популярный бойз-бэнд,

Blackpink – самая популярная девичья группа,

баскетболист Леброн Джеймс – самый популярный MVP (топ-игрок команды),

выступление Бейонсе на фестивале Coachella – самое популярное выступление,

Эйфелева башня – самая популярная культурная достопримечательность,

Барби – самая популярная игрушка

актерский состав фильмов о Гарри Поттере – самый популярный актерский состав,

сердце – самый популярный эмодзи,

Пикачу – самый популярный покемон,

Ice Bucket Challenge – самый популярный челлендж,

Болливуд – самый популярный жанр фильмов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».