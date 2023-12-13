Google показала самые популярные запросы за все 25 лет существования поиска
- 13.12.2023, 19:32
- 1,500
Видео.
Компания Google по случаю своего 25-летия обнародовала самые интересные и популярные поисковые запросы за четверть века своей деятельности. В видео «Google – 25 лет в поиске: наиболее запрашиваемое» освещены ключевые события и личности, которые пользователи искали за это время.
Футбол оказался самым популярным видом спорта за последние 25 лет, и Криштиану Роналду получил звание самого популярного спортсмена. В известной степени влияние артистов, таких как BTS и Тейлор Свифт, культовых персонажей, а также общественных и научных достижений также оказалось существенным в поисковых вопросах.
Основные достижения, такие как первый шаг человека на Луну, выступление Бейонсе на фестивале Coachella и другие, также стали предметом интереса пользователей в течение этого периода.
Согласно ежегодным глобальным тенденциям поиска на 2023 год, вопросы о войне в Израиле и Газе, смерти Мэттью Перри, музыкальном вкладе Шакиры и фильме «Барби» были среди самых популярных во всем мире.
Основные вехи за последние 25 лет:
1980-е – самое популярное десятилетие,
«Лунная прогулка» астронавта Нила Армстронга (когда человек впервые ступил на Луну) – самый популярный первый шаг в истории,
Minecraft – самая популярная видеоигра,
Человек-паук – самый популярный супергерой,
«Губка Боб» – самый популярный мультфильм,
«Наруто» – самое популярное аниме,
BTS – самый популярный бойз-бэнд,
Blackpink – самая популярная девичья группа,
баскетболист Леброн Джеймс – самый популярный MVP (топ-игрок команды),
выступление Бейонсе на фестивале Coachella – самое популярное выступление,
Эйфелева башня – самая популярная культурная достопримечательность,
Барби – самая популярная игрушка
актерский состав фильмов о Гарри Поттере – самый популярный актерский состав,
сердце – самый популярный эмодзи,
Пикачу – самый популярный покемон,
Ice Bucket Challenge – самый популярный челлендж,
Болливуд – самый популярный жанр фильмов.