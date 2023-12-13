Фермер показал в TikTok, как на модном фудмаркете продает горячую солянку, и понеслось — споры, комментарии 13.12.2023, 19:34

И почти 2 млн просмотров.

В TikTok попало видео, как на фудмаркете Lidbeer Dvor в Минске мужчина с личного подсобного хозяйства продает стаканчик солянки за 8 рублей. От стоимости супа возбудились пользователи: кто-то считает, что это очень дорого, а другие придерживаются мнения, что цена адекватная, пишет «Зеркало».

Судя по серии роликов в TikTok представители личного подсобного хозяйства каждую субботу приезжают в Минск, чтобы продавать свою продукцию на фудмаркете Lidbeer Dvor. Помимо мясных изделий, хлеба, кулинарной продукции они продают из больших термобочек картофель тушеный с мясом, чебуреки, солянку, драники и прочее. Готовые блюда могут продать в большом стакане, съесть их можно прямо на месте. Стакан тушеного картофеля стоит 7 рублей, такая же цена за чебурек, 400 грамм солянки обойдется в 8 рублей (правда, в начале месяца цена была на рубль меньше).

— Здесь говядина, свинина, курица, — рассказывает продавец покупателю, наливая в емкость густой суп, от которого идет пар. — Сметану и лимон кладем? Сметана домашняя…

И хотя подобные ролики в профиле пользователя уже были опубликованы, самый последний из них просмотрели почти два миллиона пользователей, под ним оставили более двух тысяч комментариев. Под видео люди спорят о стоимости блюда, мол, 8 рублей за стакан супа — это много или мало. Некоторые пользователи, который выступают против такой цены, приводят в пример стоимость обедов и покупок в магазине, исходя из своего опыта:

«В столовке за 8 рулей можно первое и второе с котлетой взять».

«Это очень дорого, в кафе дешевле поесть».

«Продавал бы по 2,5 рубля, до обеда бидон ушел бы, а после обеда пришли б за добавкой».

«Ребят, вы че, суп борщец или щи с котлетой в 200 грамм, да пюре из картофеля с компотом в столовке Бреста от 8 до 10 рублей, 50 грамм водки — 1,5 рубля».

«За восемь рублей почти курицу можно купить».

«В столовой „Электродвигатель“ Могилев за 4 рубля не выползешь. И все вкусное и сытное».

«В Бресте на „чулочке“ полный офигенный обед стоит 4−6 рублей».

На критические комментарии автор видео отвечает: «Хозяйства тоже нужно кормить, а это немало денег стоит. Душманская водка стоит 10 рублей, сигареты — 5 рублей, а супница солянки 400 мл — 8 рублей! Что лучше: покушать или выпить?»

Часть комментаторов защищают продавцов, отмечая, что все, что здесь продается — натуральное, из домашнего сырья, а, значит, не может стоит так дешево, как в столовой. К тому они считают, что надо учитывать, что торговцы привезли продукцию издалека, несли расходы, да и стоят на морозе. Вот что они пишут:

«Ну наготовил человек супа, картошки, оплатил аренду, транспорт и т. д, пусть хоть по 15 рублей продает, не нравится — не покупайте, если дорого. Купите в магазине по 4 рубля».

«Люди, ну вы реально думаете, что это дорого? Все же домашнее, солянка густая какая, там же всякого мяса! И стакан большой. Боюсь представить солянку дешевле».

«Пойдите купите все ингредиенты, добавьте туда все сопутствующие расходы — еще и дороже выйдет дома это все приготовить».

«Труд должен цениться, это адекватная цена».

«Крутая солянка. 8 рублей не дорого. Вы сметану видели? Ложка стоит. Все домашнее. Кому не нравится — идите в столовую за изжогой».

«А целый день стоять на морозе, это в ваши подсчеты входит? Не нравится и дорого — мимо».

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