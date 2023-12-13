Минздрав Беларуси определил, как медики будут подтверждать квалификацию 4 13.12.2023, 19:52

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Это касается медиков, которые не работали по специальности более четырех лет.

Минздрав Беларуси определил, как медики и фармацевты, которые не работали по специальности более четырех лет, будут подтверждать свою квалификацию. Это следует из постановления Министерства здравоохранения №179 от 28 ноября 2023 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Сообщается, что медики свою квалификацию будут подтверждать в Республиканском центре профессиональной аттестации и симуляционного обучения медработников. Постановлением Минздрава была скорректирована инструкция, как именно медицинские, а также фармацевтические работники будут подтверждать свою квалификацию. Сказано, что испытаниям будут подвергаться лица, у которых есть высшее или же среднее специальное медицинской и фармацевтическое образование, которые по специальности не работали более 4 лет.

В документе говорится, что оценкой уровня владения практическими навыками у соискателей будут заниматься государственные учреждения образования, осуществляющие подготовку, а также повышении квалификации и переподготовку специалистов.

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