«Из 3700 парней выбрала 10» 14 13.12.2023, 20:09

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Минчанка устала годами безрезультатно сидеть в Tinder и провела забавный эксперимент.

Контент-маркетолог из Минска удивила подписчиков своим необычным подходом к поиску второй половинки. 26-летняя девушка решила подойти к делу основательно. Она продумала маркетинговую стратегию и устроила парням жесткий фильтр. Судя по тапкам 45-го размера в ее квартире, эксперимент удался, пишет Onliner.

О поисках бойфренда через приложение Наталья рассказала в своем Instagram. Девушка объяснила, что за три года в Tinder устала ждать с моря погоды и решила действовать как профессиональный маркетолог.

Сначала она проанализировала слабые стороны своей прошлой стратегии. За три года после регистрации в приложении Наталья сходила всего на три свидания, которые не закончились ничем интересным. Как предположила девушка, она слишком мало тратила времени на переписку и свайпы, «что уменьшает выборку». А еще Наталья стеснялась «предлагать свое женственное как товар». Нужно было что-то менять.

Поскольку тратить больше времени на приложение девушке не хотелось, она решила сделать ход конем — и оплатила на месяц подписку Tinder Gold. Благодаря платной версии можно увидеть, кто тебя лайкал, — и выбирать из этих парней. Когда ставишь ответный лайк, мэтч случается моментально, и можно сразу переходить к переписке.

За три года Наталья получила 3700 лайков. Это, конечно, слишком много, поэтому понадобился жесткий фильтр. Маркетолог отбирала парней по возрасту, географии, наличию фото и описанию. «Последний пункт крайне важный. Наличие описания — хороший тест на адекватность. Через текст мне многое видно», — убеждена минчанка.

После мэтча девушка всегда писала первая — опять же чтобы сэкономить время. И сразу звала парней на свидание — никаких бессмысленных переписок.

Поиски парня в цифрах

Вот каким отчетом спустя месяц эксперимента поделилась Наталья.

Из 3700 парней, которые лайкнули ее фото, девушка отсмотрела 300 анкет. В ответ лайкнула 27 человек.

Написать успела 15 парням. Среди них 14 Наталье ответили, проигнорировал только один. Из чего девушка сделала вывод, что «писать первой — это топ!».

Из 14 откликнувшихся адекватными минчанке показались 10. И она предложила им сходить на свидание.

Из 10 свиданий состоялось 8. Двое парней отменили встречу день в день — бывает и так.

Все 8 кандидатов оставили приятное впечатление, но только с тремя из них девушка встретилась повторно.

А дальше предстояло выбрать одного-единственного, с которым можно будет попытаться построить отношения.

Чем все закончилось?

В одном из последних сторис Наталья показывает мужские тапки, намекая на то, что эксперимент завершился успешно. В разговоре с Onliner девушка попросила не торопить события: непонятно, чем в итоге закончатся новые отношения. Но в любом случае это оказался очень интересный опыт, отмечает собеседница.

Onliner спросил, знает ли парень о том, какими продуманными были его поиски?

— Да, парень знает и про эксперимент, и про контент об этом в моем блоге. Он отнесся с пониманием и интересом. Я очень волновалась, что он поймет меня неправильно. Подумает, что он просто часть моего эксперимента и я несерьезна. Но мы все обсудили, и он понял мою позицию, — рассказала девушка.

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