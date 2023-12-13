Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов в лесах Харьковской области 13.12.2023, 20:25

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Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на фронтах в Харьковской области, и тяжелые бои ведутся в частности в лесистой местности. Бойцы ВСУ наносят противнику потери.

Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на командующего Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

На опубликованных сегодня, 13 декабря, кадрах показана боевая работа военнослужащих 60-й отдельной Ингулецкой механизированной бригады. Воины в заснеженном лесу ведут стрелковый бой с силами противника, нанося ему потери.

Группа украинских бойцов также применяет гранатометы для удара по вражеским целям. На одном из кадров показано в окопе тело российского солдата, вероятно, уже ликвидированного в ходе этих боевых операций ВСУ.

«Тяжелые бои 60-й отдельной механизированной бригады и отстрел диких россиян в лесах Харьковщины», - говорится в описании ролика.

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