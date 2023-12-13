Жители Самарской области РФ перекрыли трассу 3 13.12.2023, 20:38

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Из-за отключения света и тепла в 30-градусный мороз.

Жители поселка Мехзавод в Самарской области вечером 12 декабря перекрыли своими автомобилями Московское шоссе. Перед этим они четыре дня провели без электричества из-за поврежденного после аварии кабеля, пишет местное издание «Засекин».

Дома в поселке остались без отопления во время морозов около минус 30 градусов, уточняет издание. Оперативные службы при этом обвинили жителей в том, что они «не позаботились об альтернативных видах отопления». Первая авария в коммунальных сетях произошла 9 декабря, с тех пор электричество в поселке так и не появилось, хотя местные власти заявляли об устранении неполадок.

«Время второй час ночи, но рабочий день еще не завершился, — посетовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в видеообращении к жителям поселка, которое он записал после перекрытия шоссе». — Авария на электросетях в Красноглинском районе. Пришлось подключиться, поскольку получил жалобы людей, что на протяжении нескольких часов с аварией не справлялись». Губернатор заявил, что подключил дополнительные ресурсы и отправил на место аварии чиновников.

В местной школе подготовили пункт временного размещения для замерзающих жителей. Дома жителей в поселке планируют подключить к резервной схеме электроснабжения.

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