В Минске прорвало трубопровод
- 13.12.2023, 20:58
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Течет бурая река.
На улице Слободской в Минске вечером в среду прорвало трубопровод. Об этом сообщили в администрации Московского района, заверив, что ситуация под контролем.
«Около 19.00 на ул. Слободская, 95 произошло повреждение трубопровода. Ситуация находится под контролем. На место выехали сотрудники УП „Минскводоканал“», — говорится в сообщении.
Судя по видео очевидцев, которое выложили «Минск-Новости», вода течет довольно сильным потоком.