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В Минске прорвало трубопровод

  • 13.12.2023, 20:58
  • 2,274
В Минске прорвало трубопровод

Течет бурая река.

На улице Слободской в Минске вечером в среду прорвало трубопровод. Об этом сообщили в администрации Московского района, заверив, что ситуация под контролем.

«Около 19.00 на ул. Слободская, 95 произошло повреждение трубопровода. Ситуация находится под контролем. На место выехали сотрудники УП „Минскводоканал“», — говорится в сообщении.

Судя по видео очевидцев, которое выложили «Минск-Новости», вода течет довольно сильным потоком.

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