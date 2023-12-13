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В ВСУ показали масштабную ликвидацию оккупантов под Авдеевкой

  • 13.12.2023, 21:06
  • 1,674
В ВСУ показали масштабную ликвидацию оккупантов под Авдеевкой

Видео.

Украинские военные продолжают ликвидировать российских солдат под Авдеевкой. Одна из посадок уже усеяна телами врага.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.

Военные напоминают, что враг направил более 40 тысяч солдат на Авдеевское направление. Они идут вперед, несмотря на нехватку еды, воды и холодную погоду, а своего руководства боятся больше, чем смерть.

При этом потери пополняют неэкипированным личным составом — часть солдат снимают бронежилеты и шлемы с трупов других военных РФ на поле боя.

«Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают ликвидировать в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику», - отмечают в бригаде.

На видео, которое обнародовали защитники, можно заметить одну из посадок на Авдеевском направлении.

«Видео свежее, но если сейчас совершить еще один облет, трупов оккупантов будет уже в разы больше», - уточняют они.

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