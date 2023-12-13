В ВСУ показали масштабную ликвидацию оккупантов под Авдеевкой 13.12.2023, 21:06

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Видео.

Украинские военные продолжают ликвидировать российских солдат под Авдеевкой. Одна из посадок уже усеяна телами врага.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.

Военные напоминают, что враг направил более 40 тысяч солдат на Авдеевское направление. Они идут вперед, несмотря на нехватку еды, воды и холодную погоду, а своего руководства боятся больше, чем смерть.

При этом потери пополняют неэкипированным личным составом — часть солдат снимают бронежилеты и шлемы с трупов других военных РФ на поле боя.

«Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают ликвидировать в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику», - отмечают в бригаде.

На видео, которое обнародовали защитники, можно заметить одну из посадок на Авдеевском направлении.

«Видео свежее, но если сейчас совершить еще один облет, трупов оккупантов будет уже в разы больше», - уточняют они.

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