В ВСУ показали масштабную ликвидацию оккупантов под Авдеевкой
- 13.12.2023, 21:06
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Видео.
Украинские военные продолжают ликвидировать российских солдат под Авдеевкой. Одна из посадок уже усеяна телами врага.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.
Военные напоминают, что враг направил более 40 тысяч солдат на Авдеевское направление. Они идут вперед, несмотря на нехватку еды, воды и холодную погоду, а своего руководства боятся больше, чем смерть.
При этом потери пополняют неэкипированным личным составом — часть солдат снимают бронежилеты и шлемы с трупов других военных РФ на поле боя.
«Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают ликвидировать в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику», - отмечают в бригаде.
На видео, которое обнародовали защитники, можно заметить одну из посадок на Авдеевском направлении.
«Видео свежее, но если сейчас совершить еще один облет, трупов оккупантов будет уже в разы больше», - уточняют они.