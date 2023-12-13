«Бабули мужа были в ступоре» 2 13.12.2023, 21:17

Белоруски рассказали, сколько денег ушло на их свадьбы и окупились ли траты подарками.

Недавно в интернете обсуждали свадьбу дочки владельца автосалонов Mercedes-Benz, которая обошлось в 59 миллионов долларов. Конечно, торжества таких масштабов для большинства белорусов недоступны. Однако некоторые из наших земляков тем не менее тратят на свадебные банкеты значительные суммы. Три девушки рассказали «Зеркалу», как они готовились к своей свадьбе, что и где покупали, во сколько обошлось торжество и окупились ли траты подарками гостей.

«Были в состоянии сами оплатить нашу свадьбу»

Марина (имена героев материала изменены) и ее будущий муж когда-то учились в одном классе, а повзрослев, полюбили друг друга и стали жить вместе. Этим летом пара узаконила отношения. Перед регистрацией брака невеста с женихом решили, что грандиозной свадьбы у них не будет, а после бракосочетания они поедут на отдых.

— Роспись планировали скромную, просто в кабинете без свидетелей и родителей. Правда, родители были не очень этому рады, они хотели, чтобы все было как у всех. Но

в итоге они побурчали, пообижались и смирились, — вспоминает Марина.

Однако планы жениха и невесты были нарушены из-за предложения по работе. Оказалось, что в конце лета им надо срочно переехать в другую страну. Пришлось ускориться и за несколько месяцев до отъезда успеть организовать свадьбу и закрыть все дела, поэтому отпуск отменился.

— С местом проведения свадьбы мы не заморачивались, выбор сразу же пал на наше любимое городское кафе. Мы там часто бывали с друзьями, там очень хорошее обслуживание и добрые работники, вкусная еда, нас там все знают. Обговорили с администратором меню, количество гостей. Она нам порекомендовала ведущую, мы согласились на этого кота в мешке, но потом не разочаровались. Из развлечений мы хотели только музыку и парочку каких-нибудь конкурсов, чтоб не было скучно.

В день свадьбы Марина сама поехала к мастеру, чтобы сделать макияж и прическу. Она посчитала, что так будет лучше, ведь дома «освещение так себе», к тому же рядом бегала и суетилась ее мама.

В ЗАГС жених и невеста поехали на своем автомобиле. После регистрации они вместе с фотографом отправились по городу для фотосессии. Марина отметила, что на фотографа денег они не жалели, а получив карточки, не разочаровались, потому что «фото вышли просто бомба».

— Потом на такси поехали в кафе, там нас встречали хлебом-солью и шампанским. На свадьбе был 21 человек (хотя рассчитывали на 25, но четверо прийти не смогли). Это только родственники и самые близкие друзья. Причем друзья у нас с мужем общие, почти все наши бывшие одноклассники, это оказалось очень удобно.

Сколько денег потратили на свадьбу:

расходы на невесту: платье с Wildberries — около 140 рублей, диадема и подвязка — 67 рублей, босоножки — около 200 рублей, макияж и прическа — 180 рублей, маникюр — 50 рублей, букет — 233 рубля;

расходы на жениха: рубашка — 85 рублей, туфли — 300 рублей; маникюр — 15 рублей, стрижка — 33 рубля;

кольца из белого золота с гравировкой — около 1800 рублей;

блюда в кафе — 2500 рублей (без алкоголя);

украшение зала в виде цветочной арки, цветы на столах и красивые тканевые декорации — 135 долларов (428 рублей. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 13 декабря);

услуги ведущей — 200 долларов (634 рубля);

мини-торт и трайфлы — 167 рублей;

фрукты и алкоголь (оплачивали родители) — около 700 рублей;

призы для конкурсов — около 70 рублей;

услуги фотографа — 130 долларов (412 рублей);

мойка машины — 35 рублей;

груминг собаки жениха и невесты, который делали специально для фотосессии — 80 рублей.

Итого вышло 8129 рублей.

— Мы с мужем организовывали и оплачивали все сами. Мы не хотели брать деньги у родителей — сами в состоянии были устроить нашу свадьбу. К тому же считаем, что родители нас вырастили и не обязаны нам помогать, это мы им уже должны (хотя моя мама с этим категорически не согласна).

Родители молодоженов все же настояли на том, что они помогут детям хотя бы частично — они купили алкоголь и фрукты, за это заплатили примерно 700 рублей.

— Все гости дарили нам деньги. Мы подсчитали, что свадьба оказалась в хорошем плюсе, мы потратили меньше, чем нам подарили. Эти деньги обеспечили нам финансовую подушку для отъезда в другую страну.

После свадьбы молодожены с друзьями продолжили веселье в арендованном на двое суток коттедже (аренда обошлась им в 900 рублей). Они взяли с собой еду, оставшуюся после свадьбы, и еще докупили еще продукты.

— Свадьба в итоге получилась классная, веселая, всем понравилось. А мы не жалеем, что получилось не так, как хотели изначально.

«Подаренные деньги покрыли примерно 60−70% трат на свадьбу»

Семьи Таисии и ее будущего мужа живут в небольшом городе в 50 км от Минска. Пара поженилась прошлой осенью. По этому случаю они устроили двухдневное торжество — первый день прошел в столичном ресторане (он находится недалеко от центра города), второй день — в усадьбе. Изначально на такое пиршество не соглашался жених, он хотел провести свадьбу без излишеств, но после его убедили.

— Празднование нам помогала устроить свадебный организатор, она занималась всеми вопросами. Мы приглашали 63 гостя, но смогли приехать 48 человек, — вспоминает Таисия.

Когда жених и невеста рассылали пригласительные гостям, то отмечали в них, что цветы дарить не нужно, лучше вместо них принести бутылку алкоголя с указанием даты, когда его надо выпить.

— Все гости нам дарили деньги, многие, как мы просили, приносили спиртное, но некоторые все же приносили цветы. Тем не менее подаренных денег не хватило на то, чтобы окупить свадебные расходы, они покрыли примерно 60−70% всех трат.

Сколько денег потратили на свадьбу:

образ невесты (белье и халат, первое платье и фата с бантом, второе платье и фата, туфли, кеды, макияж, прическа) — 700 долларов (2221 рубль);

букет основной — 85 долларов (269 рублей), букет-дублер — 20 долларов (63 рубля);

наряд жениха (костюм-тройка, рубашка, бабочка, платок, кроссовки и туфли) — 300 долларов (951 рубль);

кольца — 480 долларов (1523 рубля);

пригласительные — 120 долларов (380 рублей), бонбоньерки — 90 долларов (285 рублей);

выездная регистрация — 80 долларов (253 рубля);

услуги организатора свадьбы — 350 долларов (1110 рублей);

ресторан (аренда и меню) — 3900 долларов (12 375 рублей), фрукты — 80 долларов (253 рубля), алкоголь и напитки — 320 долларов (1015 рублей), торт — 180 долларов (571 рубль);

трансфер — 240 долларов (761 рубль);

декор — 800 долларов (2538 рублей), дополнительный свет и спецэффекты — 500 долларов (1586 рублей);

ведущие — 1100 долларов (3490 рублей);

видеосъемка — 500 долларов (1586 рублей);

услуги фотографа — 700 долларов (2221 рубль), аренда фотостудии — 40 долларов (126 рублей), зонтики — 50 долларов (158 рублей);

аренда усадьбы — 150 долларов (475 рублей);

кейтеринг — 400 долларов (1269 рублей);

дополнительные траты — 200 долларов (634 рубля).

Итого — почти 11 400 долларов, это более 36 000 рублей.

Девушка говорит, что свадьбу молодожены оплачивали вместе с родителями, при этом им хватило накоплений и в долги влезать не пришлось.

— Потратили больше 11 000 долларов. Но мы не жалеем, что сделали такую свадьбу, все прошло очень хорошо. Даже мой муж потом сказал, что было здорово, и перестал жалеть о большом торжестве. Единственное, что мне не понравилось и я бы изменила, — это наш свадебный торт. Кондитер накосячила и сделала его совсем не таким, как мы заказывали.

«Бабули мужа были в ступоре, не ожидали такого»

Алеся и Матвей поженились этим летом. Они заранее договорились, что сделают «простой формат» свадьбы, потому что «не хотели лишней головной боли» с организацией мероприятия. Да и финансовое положение было не самым хорошим.

— Родители отнеслись положительно к нашим планам на свадьбу. Они видят, как мы одеваемся в повседневной жизни, так что было понятно сразу, что я не надену каблуки, а муж не захочет классические туфли, — рассказала Алеся, которая была на свадьбе в кедах. — Конечно, бабули со стороны мужа были в ступоре, сказали, что не ожидали такого, мы сочли это за комплимент.

После росписи в ЗАГСе пара отправилась на фотосессию, потом — в кафе на перекус. Вечером молодожены пошли в бар, в котором когда-то познакомились, а Матвей сделал Алесе предложение. Туда же они пригласили своих друзей.

— Нас было где-то 15 человек. Заказали пиццу, алкоголь принесли свой. Без напрягов и головных болей провели этот день, все счастливые разъехались по домам.

Сколько денег потратили на свадьбу:

образ невесты: на Wildberries купили платье за 140 рублей, а кеды — за 100 рублей. Укладка волос обошлась в 25 рублей, макияж — 110 рублей;

для жениха: брюки DeFacto — 80 рублей, пиджак с Wildberries — 110 рублей, футболка «Твое» — 50 рублей;

кольца серебряные — около 300 рублей;

шампанское и конфеты в ЗАГС — около 200 рублей;

фотограф на два часа — 320 рублей;

перекус и коктейли в кафе после фотосессии — 100 рублей;

пять пицц в баре — 50 рублей, алкоголь — 50 долларов (158 рублей).

Итого было потрачено примерно 1743 рубля.

По словам девушки, деньги на праздник у них были, заранее они их немного накопили. Впрочем, невеста отметила, что их свадьба не была затратной.

— Друзей мы просили не тратиться на подарки, ведь особого празднования не было. Но какие-то мелочи все равно дарили, например, парные шоперы ручной работы от нашей близкой подруги, цветы. Мы больше топили за приятное времяпрепровождение.

Деньги молодоженам дарили родители и родственники. В итоге расходы, которые понесли молодожены, окупились.

— Мы не жалеем, что провели этот день именно так, вспоминаем его с улыбкой. Если бы пришлось все повторить заново, то менять я ничего бы не стала.

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