17-летний белорус выступил на Champions Chess Tour в Торонто 13.12.2023, 21:43

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Денис Лазавик

Белоруса называют восходящей звездой шахмат.

17-летний белорус Денис Лазавик выступил на Champions Chess Tour в Торонто. Самый младший из участников шахматист одержал одну победу в семи встречах и занял восьмое место в суперфинале турнира по быстрым шахматам, передает «Еврорадио».

Стартовую партию Лозовик сыграл с Магнусом Карлсеном, первым номером в мировом шахматном рейтинге (на видео). А обыграл он француза Максима Вашье-Лаграва.

Денис Лазавик — первый белорусский шахматист, который выступил в суперфинале такого турнира.

Белоруса называют восходящей звездой шахмат.

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