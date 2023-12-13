17-летний белорус выступил на Champions Chess Tour в Торонто
- 13.12.2023, 21:43
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Белоруса называют восходящей звездой шахмат.
17-летний белорус Денис Лазавик выступил на Champions Chess Tour в Торонто. Самый младший из участников шахматист одержал одну победу в семи встречах и занял восьмое место в суперфинале турнира по быстрым шахматам, передает «Еврорадио».
Стартовую партию Лозовик сыграл с Магнусом Карлсеном, первым номером в мировом шахматном рейтинге (на видео). А обыграл он француза Максима Вашье-Лаграва.
Денис Лазавик — первый белорусский шахматист, который выступил в суперфинале такого турнира.
Белоруса называют восходящей звездой шахмат.