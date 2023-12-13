Лидеры стран Северной Европы подтвердили поддержку Украины 13.12.2023, 21:47

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Совместное заявление.

Власти Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии подтвердили свою твердую поддержку Украины и намерение усилить санкционное давление в отношении РФ из-за ее агрессии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

По итогам второго саммита Украина — Северная Европа, который состоялся 13 декабря в Осло, премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции и президенты Украины и Финляндии сделали совместное заявление. Оно включает в себя девять пунктов.

«Мы, лидеры стран Северной Европы, подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украины. Мы выражаем наше глубокое уважение и признание стойкости и духа украинского народа, солдат и руководства», - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что Украина, противостоящая российской агрессии в течение почти 10 лет, включая более 650 дней полномасштабной войны, продолжает «демонстрировать чрезвычайную решительность в реализации своего неотъемлемого права на самооборону».

Лидеры стран Северной Европы признают, что сопротивление Украины также является борьбой за их общую безопасность и фундаментальные принципы международного права.

Также указывается, что общий объем помощи Украине от государств Северной Европы с момента широкомасштабного вторжения РФ составляет около 11 миллиардов евро. В заявлении говорится, что поддержка и далее будет оказываться украинской стороне, включая военную, экономическую и гуманитарную «столько, сколько потребуется».

Лидеры Северной Европы «самым решительным образом осуждают незаконную агрессивную войну России против Украины», и призывают Москву «немедленно и безоговорочно вывести свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

«Страны Северной Европы остаются привержены усилению международного давления с целью противостояния способности России продолжать свою незаконную войну, в том числе посредством санкций. Мы продолжим сотрудничать с международными партнерами по противодействию обходу санкций», - отмечается в совместном заявлении.

Кроме того, государства подтвердили поддержку Совместной декларации лидеров «Группы семи» о поддержке Украины от 12 июля, и выразили согласие начать двусторонние переговоры о гарантиях безопасности.

Участники саммита приветствовали работу международного Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, как шаг к созданию международного механизма компенсации жертвам российской агрессии.

«Страны Северной Европы — члены ЕС подтверждают свою поддержку открытия переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, и в этой связи с нетерпением ждут заседания Европейского совета 14-15 декабря 2023 года. Вместе с ЕС и международными партнерами страны Северной Европы будут продолжать координировать и согласовывать свою поддержку текущих усилий Украины по реформам и поддерживать Украину на ее европейском пути», - говорится в заявлении.

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