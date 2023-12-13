В Минске закрылось очередное популярное место на тусовочной улице
- 13.12.2023, 21:57
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Сотрудники площадки пригласили своих гостей «на прощальную вечеринку».
В Минске закрывается культурное пространство «Вершы», которое почти три года работало на месте бара «Ў» на улице Октябрьской. Об этом сообщила у себя в Instagram команда проекта.
«Друзья, хотим сообщить вам, что всеми любимый проект „Вершы“ пришел к своему логическому завершению», — говорится в сообщении.
Сотрудники площадки пригласили своих гостей «на прощальную вечеринку, где-то в другом месте» и пообещали рассказать все подробности чуть позже.
«Всем пис энд лав», — добавили они.
Площадка работала в помещении бывшего бара «Ў», который закрылся осенью 2020-го. «Вершы» переехали сюда в феврале 2021-го и открылись уже через два месяца.
Кроме кафе, здесь проходили музыкальные и киновечера, арт-выставки, лекции и мастер-классы.