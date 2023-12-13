В Минске у Большого театра развернется зимняя ярмарка с глинтвейном, «Батлейкой» и фуд-кортом 13.12.2023, 22:34

Вход бесплатный.

В Минске на площади Парижской Коммуны у Большого театра впервые развернется большая праздничная локация с бесплатным входом — «Зимняя ярмарка», пишет издание «Белорусы и мир».

На территории установят большую праздничную елку, вокруг вырастет волшебный город с маркетом эксклюзивных подарков от ремесленников, фуд-кортом с блюдами разных кухонь мира, баром с рождественскими напитками (глинтвейн, грог и теплые коктейли по особым рецептам), а также множеством развлечений на любой вкус и возраст.

На ярмарке установят «Колесо Фортуны», где, по словам организаторов, можно будет выиграть ценные призы — даже iPhone. Для этого надо собрать на разных локациях площадки специальные штампы.

На территории откроется филиал поместья Деда Мороза из Беловежской пущи. Здесь можно сфотографироваться или бесплатно отправить открытку близким по всей стране. В выходные и праздничные дни с 15.00 до 18.00 детей и их родителей встретит сам волшебный персонаж и вручит за творческий номер памятный сувенир.

Недалеко от поместья расположится фабрика упаковки подарков, где эльфы помогут сделать красивую обертку любому сувениру, купленному на маркете ремесленников.

Состоятся представления на белорусском языке кукольного театра «Батлейка». Они пройдут возле елки 25, 30 и 31 декабря, а также 1 и 7 января в 18.00 — 18.45. Будут показаны пьеса «Калядны цуд», народная сказка «Лісічка, кот і пеўнік», постановка «Дыпламаваны баран» по басне Кондрата Крапивы, а также спектакли «Мушкі ў кашулях» и «Цёплы чалавек».

Большая рождественская карусель с лошадками и музыкальным сопровождением бесплатно прокатит всех желающих.

Посетить локацию можно будет с 22 декабря по 7 января: в будние дни — с 15.00 до 23.00, в выходные и праздничные — с 13.00 до 23.00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».