В Витебске слышали взрывы на подстанции 2 13.12.2023, 22:55

Жители домов в районе Лучеса и окрестностях оставались без воды и электричества.

Вечером в среду в Витебске слышали взрывы на подстанции. Местные жители говорят, что там авария, перестали работать электрические насосы. Жители домов в районе Лучеса и окрестностях оставались без воды и электричества.

Спасатели рассказали, что произошло короткое замыкание, но последствия происшествия уже якобы ликвидировали. В «Витебскоблводоканале» сообщили о возобновлении подачи воды, но допускают временное ухудшение ее качества.

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