В Витебске слышали взрывы на подстанции2
- 13.12.2023, 22:55
Жители домов в районе Лучеса и окрестностях оставались без воды и электричества.
Вечером в среду в Витебске слышали взрывы на подстанции. Местные жители говорят, что там авария, перестали работать электрические насосы. Жители домов в районе Лучеса и окрестностях оставались без воды и электричества.
Спасатели рассказали, что произошло короткое замыкание, но последствия происшествия уже якобы ликвидировали. В «Витебскоблводоканале» сообщили о возобновлении подачи воды, но допускают временное ухудшение ее качества.