Bloomberg: В США увеличились шансы на выделение помощи Украине 13.12.2023, 23:02

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Президент Джо Байден предложил изменения в пограничной политике США, которые повышают перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Bloomberg.

«Республиканцы встретились за закрытыми дверями, чтобы оценить устное предложение, которое появилось после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами во вторник вечером», - говорится в сообщении.

Сенатор-республиканец Том Тиллис рассказал, что это предложение предоставит президенту расширенные полномочия по депортации мигрантов, как только определенное количество мигрантов без документов пересечет границу.

Но консервативные республиканцы заявили, что этого предложения недостаточно.

Республиканец из Огайо Джеймс Дэвид Вэнс сказал, что когда в дело вмешался Белый дом, вопрос немного прояснился. Однако, по его словам, окончательное соглашение не будет готово «в ближайшее время».

Напомним, в США заканчиваются деньги, которые предназначены для финансирования военной помощи Украине. В связи с этим президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд долларов для Украины.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения по усилению безопасности границ.

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