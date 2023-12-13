В Германии семейная пара купила пенсионерам 400 билетов в филармонию 13.12.2023, 23:18

Концертный зал Кельнской филармонии

Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Предрождественские недели в ФРГ — время благотворительности.

Предрождественские недели в Германии — время благотворительности. Повсюду проходят многочисленные акции, во многих городах устраивают праздничные ужины для нуждающихся, собирают пожертвования в разные фонды, передает DW.

Согласно прогнозу федерального объединения гражданских инициатив Deutscher Fundraising Verband, сумма всех пожертвований жителей страны в 2023 году составит 5,8 миллиарда евро, что несколько меньше уровня предыдущего года. Средний размер оценивается примерно в 170 евро.

Подарок для пенсионеров от любителей классической музыки

Сумма необычного пожертвования, о котором во вторник, 12 декабря, сообщил немецкий портал t-online, значительно превышает этот показатель. 20 тысяч евро — столько в общей сложности стоили 400 билетов для пенсионеров на концерт в Кельнской филармонии, которые приобрела одна семейная пара из этого города, пожелавшая остаться анонимной. Этот зал вмещает около 2000 человек.

В программе концерта Немецкой камерной филармонии Бремена, состоявшегося в Кельне в начале декабря, значились произведения Франца Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Яна Сибелиуса и Сергея Рахманинова.

Половина билетов была передана семейной парой в объединение немецких благотворительных организаций Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, которое, в свою очередь, сообщило о возможности получить подарок на Рождество городским обществам и клубам пенсионеров. При этом каждый желающий мог также взять еще один бесплатный билет для сопровождающего.

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