Где дешевле закупаться к Новому году: в Минске или Варшаве? 1 13.12.2023, 23:33

Сравнение цен.

Во сколько обойдется продуктовая корзина в «Евроопте» и «Ашане» посчитало издание «Салідарнасць».

Польский «Ашан». Корейка без кости, разнообразие сыров, один вид икры

Журналисты взяли сразу две корзины и отправились к отделу фруктов и овощей. Взяли кило картофеля — 1,98 злотых (1,5 рубля), столько же уже мытой моркови и лука — 3,69 злотых (2,8 руб.) и 3,89 злотых (около 3 руб.) соответственно. Томаты выбирали по самой выгодной цене — 6,98 злотых (5,3 руб.) за кг.

Затем перешил к фруктам. Мандарины «Клементин» сейчас на скидке — 3,49 (2,7 руб.) за кило, виноград без косточки — 13,99 (10,8 руб.) за 500 грамм, груши «Конференция» — 7,69 (5,9 руб.) за кг и бананы — 7,99 (6,1 руб.) кило.

После этого перешли к нарезке. Для сырной тарелки взяли камамбер «President» за 6,46 злотых (около 5 рублей) и бри этой же марки на две копейки дороже. Сюда же положили сыр с голубой плесенью — 6,46 за 100 грамм.

В этом же отделе взяли творожный сыр «Almetto» для бутербродов — 5,50 злотых (4,2 руб.), сыр «Гауда» для мяса по-французски — 250 грамм за 7,49 злотых и плавленый — за три злотых (2,3 руб.).

Для мясной тарелки выбрали палочку сухой колбасы — скидочная цена 15,99 злотых (12,3 руб.) за 460 грамм, салями продается уже нарезанная слайсами — полкило завесило на 22 злотых (17 руб.). Приглянулась и палочка испанской с плесенью — 12,98 злотых (около 10 руб.) за 170 грамм. В этом же отделе взяли мортаделлу для оливье — 10,69 злотых (8,2 руб.) за 400 грамм.

Для оливье также кладем в корзину десяток яиц, они сейчас на скидке за пять злотых (3,8 руб.). В этом же отделе — сливочное масло за 7 злотых (5,4 руб.).

Для салата и закусок осталось взять багет — 2 злотых (1,5 руб.) за штуку, крабовые палочки — 8,39 (6,4 бел. руб.) за пачку 250 грамм, в этом же отделе взяли баночку красной икры горбуши — без двух копеек 50 злотых (около 38 рублей) за 90 грамм.

К слову, продается только один вид икры, она здесь не пользуется таким спросом на праздники, как у нас. Лосось 250 грамм — 28 злотых (21,6 руб.).

Для крабового салата взяли также рис — 4,58 злотых за кг и баночку консервированной кукурузы — 4,99 злотых (3,8 руб.). Для оливье остался консервированный горошек — он сейчас на скидке за 3,14 злотых (2,4 руб.).

Напоследок на заправку — 700 грамм майонеза за 14,98 злотых (11,6 руб.)

Затем перешли к горячему. В корзину отправилась тушка курицы — она завешивает чуть больше 1,5 кг, но для чистоты эксперимента журналисты взяли цену за кг — 6,98 злотых (5,4 руб.).

Из свинины выбрали корейку без кости — 28,99 злотых (22,4 руб.) за кг.

Осталось дело за малым. Из сладкого, помимо фруктов, килограмм конфет — за 39,8 злотых (около 30,5 руб.). Из напитков — 1,5 литра кока-колы — 7,78 злотых (6 руб.) и апельсиновый сок — 4,98 злотых литр (3,8 руб).

Итого за корзину у «Салідарнасці» вышло около 363 злотых — это около 280 рублей.

Минский «Евроопт»: разнообразие колбас и икры, но без тушки курицы

В Минске журналисты собирали новогоднюю корзину в «Евроопт». Продукты брали в той же последовательности: сначала — к овощам и фруктам. Кило картошки обойдется в 0,69 копеек, моркови — 0,85 копеек, лука — 1,39 руб. На томат самая низкая цена — 7,82 рубля, их и берем.

Из фруктов отправили в корзину бананы — 5,19 рублей за кило, мандарины «Клементин» — почти семь рублей за кило, а груши «Лукас» — 6,49 кило.

Виноград, если брать похожий на польский, то это будет «Ред глоб» — 10,5 рублей за 500 грамм, хотя есть и более бюджетный вариант — 7,99 рублей за синий.

Затем перешли к сырной тарелке. Привычной марки «President» здесь нет, поэтому взяли камамбер российского производства «Zhukovka» — 7,99 рублей, то же самое с бри — берем «Vitalat» по этой же цене. А вот творожный сыр «Almette» присутствует, он обошелся в 5,89 рублей.

Сыр с голубой плесенью выбрали за восемь рублей за 145 грамм. Здесь же присмотрели «Гауду» — 4,66 рубля за 200 грамм и кусочек плавленого «Дружба» — 1,35 руб.

Теперь к мясной тарелке. Сразу заметили «Докторскую» для оливье — 4,49 рублей за 400 грамм. Палочка сыровяленой с плесенью — 9,54 за 140 грамм, полкило салями «Сервелат Гродненский» — 6,9 рублей, он сейчас на скидке.

Остается палочка сухой — выбор довольно большой, остановились на «Менской» — полкило обойдется в 10,5 рублей.

Дальше взяли яйца — 3,48 за десяток С1 и сливочное масло — 4,49 за «Брест-Литовск».

Багет «Минский» обошелся в 1,49 руб, крабовые палочки «Салатные» — 2,49 за 200 грамм, икру лососевую выбрали ту, что на скидке — 12,99 за 95 грамм. Здесь же положили к покупкам слабосоленую семгу за 18,16 рублей (200 грамм).

В отделе бакалеи взяли рис за 2,69 рубля и перешли в отдел с консервацией — за кукурузой «Bonduelle» за 4,65 рубля и горошком этой же марки за такую же цену. Ко всему этому добавили большую упаковку майонеза «Махеевъ» за почти шесть рублей 770 грамм.

Затем журналисты перешли к мясу для основных блюд. Тушку курицы не нашли, поэтому посмотрели цену за кг на сайте доставки «Евроопта» — 7,15 рублей. Из свинины выбрали корейку, но в отличие от польского варианта, с костью — 14,99 рублей за кило.

Кило шоколадных конфет стоило от 10 до 25 рублей, выбрали кило разных на 20 рублей. Из напитков взяли то же самое, что в Польше, — 1,5 литра колы за 3,99 и литр апельсинового сока за 4,33 рубля.

Итого за всю корзину вышло 218 белорусских рублей.

Сравнение и пояснение

В этом году новогодняя продуктовая корзина вышла дешевле в Беларуси. В прошлом году «Салідарнасць» делала такой же обзор, правда, с меньшим количеством продуктов, и дешевле было в Польше.

Главное, что стоит отметить, что за этот год вырос курс злотого к белорусскому рублю, поэтому закупаться некоторыми продуктами в Польше для белорусов стало невыгодным.

Сколько таких праздничных новогодних корзин может позволить себе среднестатистический поляк и белорус?

Средняя зарплата в Польше после вычета налогов — 5 443,84 злотых (4 206 рублей). Получается, средний поляк в месяц может позволить купить себе почти 15 продуктовых корзин стоимостью 363 злотых.

Средняя зарплата в Беларуси в брутто составляет 1 971,2 рублей. После вычета подоходного налога 13% и 1% в ФСЗН зарплата нетто будет составлять 1 695,23 рублей. Это значит, что средний белорус в месяц может позволить себе почти 8 продуктовых корзин стоимостью в 218 рублей.

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