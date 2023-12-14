Apple планирует выпустить iPhone со сгибающимся экраном 14.12.2023, 2:34

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Компания еще никогда не выпускала складные смартфоны.

Прогнозировали, что в этом году Apple выпустит свой первый складной iPhone. Этого еще не произошло, но свидетельства о том, что у компания все же есть такой план, продолжают появляться.

Apple еще никогда не выпускала складные смартфоны и непонятно, произойдет ли это когда-нибудь. Но Samsung Display, как и ее соотечественник LG Display, разрабатывают складные 20-дюймовые панели, ориентированные именно на Apple.

В этом году Samsung Display (дочерняя компания Samsung, которая производит дисплеи) усилила свои мощности по изготовлению сгибаемых экранов. Как пишет корейское издание The Elec со ссылкой на источники, это было сделано с целью «удовлетворить спрос из Купертино», где базируется Apple.

Производитель iPhone является самым важным клиентом Samsung Display в сфере OLED-панелей. Samsung Display также является эксклюзивным поставщиком складных OLED-панелей для своей материнской компании Samsung Electronics.

Издание Mashable отмечает, что интерес к смартфонам со сгибающимися экранами продолжает расти, и они все меньше воспринимаются как экспериментальные модели и все больше — как надлежащий сегмент рынка, так что это направление действительно может интересовать Apple.

Samsung уже достигла определенного успеха в их производстве. Ее линейки смартфонов Z Flip и Z Fold уже насчитывают по пять моделей.

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