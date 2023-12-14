ЕС выдал Орбану $10 млрд в обмен на поддержку Украины 14.12.2023, 5:02

Виктор Орбан

Будапешт угрожал наложить вето на выделение Киеву около 50 млрд евро.

Лидеры стран Евросоюза, вероятно, договорятся на этой неделе о выделении около 50 млрд евро на поддержку Украины, несмотря на угрозы Венгрии наложить вето на это решение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана.

ЕС предлагает вписать 33 млрд евро займов и 17 млрд евро грантов Украине в свой бюджет до 2027 года. Изменения должны быть утверждены главами правительств всех 27 стран ЕС, но Венгрия и Словакия заявляли, что выступят против.

12 декабря главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Венгрия одобрит предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года, если ЕС разморозит помощь Будапешту на 30 млрд. Уже на следующий день Еврокомиссия разблокировала треть этих средств — 10 млрд евро. В Брюсселе подчеркнули, что это решение не связано с поддержкой Украины.

По словам еврокомиссара по бюджету, в результате пересмотра бюджета Венгрия получит еще и дополнительные средства (он назвал Reuters сумму в 15 млрд евро) на другие расходы, в том числе укрепление границ.

Если договориться с Орбаном не удастся, то у Еврокомиссии есть запасной план, сказал Йоханнес Хан. В ответ на вопрос, могут ли средств для Украины быть выделены путем соглашения 26 из 27 стран ЕС, он ответил, что это «одна из возможностей». Хан подчеркнул, что верит, что Венгрия все же согласится с решением выделить деньги Украине.

Ранее ЕС приостановил передачу Венгрии 30 млрд евро из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством в стране. Для разблокирования этой суммы Будапешту нужно выполнить ряд требований — от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТ-сообщества и предоставления убежища беженцам. После этого Будапешт принял законы, направленные на независимость судов.

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