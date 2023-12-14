Вероятный премьер Нидерландов внезапно обрушился на Путина 14.12.2023, 8:15

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Ультраправый политик резко выступил против РФ.

Лидер победившей на выборах в Нидерландах «Партии свободы» Герт Вилдерс 13 декабря выступил на дебатах в парламенте. На них ультраправый политик, который может стать новым премьер-министром Нидерландов, объяснил свое отношение к РФ, сообщает Bloomberg.

Ранее Герт Вилдерс хвалил главу России Владимира Путина. Поэтому, как пишет издание, российские каналы приветствовали его победу на выборах 22 ноября и позиционировали это как успех Кремля.

Поэтому Вилдерс решил убедить местных законодателей, что он не является другом Москвы.

На дебатах Вилдерс назвал президента РФ «ужасным диктатором», а саму Россию – «агрессором».

«Путин – ужасный диктатор», – подчеркнул нидерландский политик.

Несмотря на это, он выступил за сокращение поддержки для Украины. Он объяснил это тем, что Киев пытается получить помощь от ключевых западных союзников, а Нидерланды сейчас вроде бы не в состоянии себя защитить.

«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить нашу собственную страну», – заявил потенциальный глава правительства.

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