Вероятный премьер Нидерландов внезапно обрушился на Путина
- 14.12.2023, 8:15
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Ультраправый политик резко выступил против РФ.
Лидер победившей на выборах в Нидерландах «Партии свободы» Герт Вилдерс 13 декабря выступил на дебатах в парламенте. На них ультраправый политик, который может стать новым премьер-министром Нидерландов, объяснил свое отношение к РФ, сообщает Bloomberg.
Ранее Герт Вилдерс хвалил главу России Владимира Путина. Поэтому, как пишет издание, российские каналы приветствовали его победу на выборах 22 ноября и позиционировали это как успех Кремля.
Поэтому Вилдерс решил убедить местных законодателей, что он не является другом Москвы.
На дебатах Вилдерс назвал президента РФ «ужасным диктатором», а саму Россию – «агрессором».
«Путин – ужасный диктатор», – подчеркнул нидерландский политик.
Несмотря на это, он выступил за сокращение поддержки для Украины. Он объяснил это тем, что Киев пытается получить помощь от ключевых западных союзников, а Нидерланды сейчас вроде бы не в состоянии себя защитить.
«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить нашу собственную страну», – заявил потенциальный глава правительства.