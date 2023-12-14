Взрывы, пожар, нет света и воды: что на самом деле произошло на подстанции Витебска 4 14.12.2023, 8:20

5,652

Версии МЧС и местных жителей расходятся.

В витебских пабликах вечером 13 декабря появились сообщения о ЧП в городе — люди рассказывали, будто слышали взрывы на местной подстанции и видели сильный пожар. Говорили также, что жители одного из районов Витебска остались без света и воды. МЧС и коммунальные службы опубликовали разъяснения, что же произошло.

В группе «ВКонтакте» «ЧП | Витебск» около 9 часов вечера горожане рассказали о «файер-шоу» в районе станции Лучеса на юге Витебска. В сети появилось и видео, где действительно видна яркая вспышка над лесом.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» передал слова местных жителей о том, что они слышали взрывы. Кроме того, говорили, будто на станции отключились электрические насосы и в некоторых районах вокруг района Лучеса пропали вода и электричество.

В областном МЧС, куда журналистка «Зеркала» позвонила как обеспокоенная горожанка, рассказали, что произошло короткое замыкание, но повреждение уже устранили.

Эту информацию вскоре подтвердили и в Минэнерго. Там сообщили, что на линии электропередачи напряжением 110 кВ Витебск — Лучеса случилось короткое замыкание, из-за которого и была видна яркая вспышка. Сейчас этот участок выведен в ремонт.

Однако свет у людей не пропадал — были задействованы резервные линии электропередачи.

«Информация о «взрыве на подстанции», появившаяся на отдельных интернет-ресурсах, не соответствует действительности», — подчеркнули энергетики.

В МЧС уточнили, что инцидент произошел в районе деревни Лятохи под Витебском — оттуда позвонили с сообщением о пожаре. Приехавшие подразделения возгорания не застали, зато нашли на земле отгоревший электропровод.

«Предварительно обгорел провод высоковольтной линии электропередачи в 110 кВ. Подача электроэнергии автоматически переключилась на резервную линию. Отключение потребителей не производилось», — сообщили спасатели.

Они добавили, что причина происшествия еще устанавливается, на месте работает аварийная служба электросетей.

А вот вода у некоторых витеблян действительно пропадала — об этом пишет «ЧП | Витебск» со ссылкой на «Витебскоблводоканал». Там сообщили, что в связи с отсутствием электроснабжения от электросетей произошла остановка насосного оборудования на водозаборе № 4.

«Насосы запущены, подача водоснабжения в сеть восстановлена. В связи с чем последующие сутки возможно ухудшение качества воды», — предупредили в организации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».