Кадыров заявил, что «четыре жены — это счастье» 14.12.2023, 8:25

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А три — просто «хорошо».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что три жены — это хорошо, а четыре — счастье. Об этом он сообщил в ходе прямой линии с жителями региона.

«Две жены это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк», — сказал Кадыров. Также он сообщил, что любит «эту жизнь и красивых женщин», но в то же время остается «глубоко верующим» человеком.

Многоженство в России официально не разрешено, но наказание за него в законодательстве не предусмотрено. Поэтому фактически такие «браки» существуют: они не зарегистрированы в государственных органах и действительны только с точки зрения мусульманских обычаев.

Рамзан Кадыров несколько раз в разные годы выступал с призывами легализовать многоженство. Так, в 2006 году Кадыров заявлял, что мужчина может иметь до четырех жен, если он в состоянии их содержать. Кадыров пояснял, что для введения многоженства не обязательно менять законодательство, это может остаться личным делом каждого человека.

Некоторое время в 1999 году многоженство было официально разрешено в Ингушетии, однако почти сразу действие указа местных властей, разрешающего такие браки, было приостановлено федеральными властями и Верховным судом самой республики. В 2019 году муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить многоженство, ссылаясь на то, что оно «уже есть в ряде регионов, например, в Татарстане, Чечне, Дагестане».

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