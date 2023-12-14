Лукашисты устроили облаву в компании брата главы EPAM Аркадия Добкина 14.12.2023, 8:34

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Семен Добкин

Фото: nn.by

Задержаны несколько человек.

В брестской компании ГСКБ прошел рейд силовиков. Об этом сообщила «Наша Ніва». Компанию возглавляет Семен Добкин, брат одного из основателей и главы EPAM Аркадия Добкина.

По информации издания, на прошлой неделе в компании были задержаны несколько человек. Есть ли среди них 75-летний Семен Добкин, неизвестно. Журналисты пока не смогли связаться с ним. Собеседники издания говорили, что слышали от сотрудников компании про связь арестов с коррупцией.

ГСКБ, или Главное специализированное конструкторское бюро, занимается теплотехникой, в том числе выпускает котлы, горелки, блочно-модульные котельные и другое оборудование для жилищно-коммунального хозяйства.

Надо отметить, что в 2021 году Александр Лукашенко публично обвинял Аркадия Добкина в финансировании протестов.

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