«Потрепали их серьезно»: полковник ВСУ раскрыл колоссальные потери авиации РФ 14.12.2023, 8:40

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На их восстановление потребуется порядка пяти лет.

Российская оккупационная армия с начала полномасштабного вторжения в Украину понесла колоссальные потери в авиации. На их восстановление потребуется порядка пяти лет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. «Россия не восстановила ни одной позиции из тех, что она имела перед широкомасштабным вторжением – и не восстановит в ближайшие 2-3 года. Просто не успеет», – заявил он.

По словам эксперта, темпы восстановления запасов того или иного вида вооружений напрямую зависят от скорости их расходования. В случае с боевой авиацией России эта скорость невелика. Тем не менее, стране-агрессору понадобится, как минимум, пять лет, чтобы вернуться к показателям начала 2022 года, убежден Свитан.

«Авиация у них не очень сильно расходуется, они ее спрятали после того, как поняли, что мы начнем ее уничтожать. Мы потрепали их достаточно серьезно, поэтому восстанавливать общее количество бортов им надо будет лет пять», – сказал он.

В этом контексте эксперт рассказал, что в последнее время враг отказался от непосредственного применения своей авиации для штурмов Авдеевки в Донецкой области.

«Как только у нас появляется ЗРК определенной дальности, россияне его отслеживают, рисуют определенные рубежи и за них не выходят», – пояснил он. По этой причине оккупационная армия перешла на применение корректируемых авиабомб.

«Полностью от применения авиации они не отказывались никогда. Например, Су-24 хотел зайти на Одессу, его сбили над Змеиным. Больше они туда ходить не будут», – подытожил он.

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