Пожить по-королевски: сколько стоят люксы в крутых белорусских отелях 14.12.2023, 8:48

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Номера Пугачевой и Марадоны показали изнутри.

Красиво жить не запретишь. Но максимальный комфорт стоит дорого. Журналист издания Tochka.by решил оценить совпадение желания и возможностей в поисках люксовых номеров самых звездных белорусских отелей.

Когда достраивалась первая пятизвездочная гостиница в Минске, ходил слух, что люкс в ней на год вперед оплатил крупный российский предприниматель. С тех пор город значительно прирос фешенебельными отелями, соответственно, появились выбор и конкуренция.

В каждой гостинице, конечно, можно найти более доступные по деньгам варианты. Но интересны именно самые дорогие, прежде всего условиями, которые можно получить.

Это пять

В самом центре Минска находится «Президент-отель» (ул. Кирова, 18). Для резервирования созвучного с названием гостиницы номера нужно оформить предварительную заявку с указанием имен гостей и страны, которую они представляют.

На сайте цена за самый представительский номер не указана. Но в ходе переписки в телеграме выяснилось, что ночь в суперлюксе обойдется в 4872 рублей.

Президентский номер расположен на 11-м этаже с видом на исторический центр Минска. Апартаменты включают три спальни с отдельными ванными, сауну с бассейном и джакузи, душевую кабину с хромотерапией для полного релакса.

Не менее эффектно выглядит президентский люкс гостиницы «Пекин» (ул. Красноармейская, 36). Расположен он на седьмом этаже. Метраж превышает 300 «квадратов» и вмещает восемь (!) комнат, включая две спальни и две ванные.

Удовольствие переночевать в самом дорогом месте «столицы Китая» стоит 2050 долларов (6693,12 рубля). Правда, онлайн забронировать не получится. Данный номер также можно зарезервировать только по предварительной заявке с предоплатой. Соответствующая информация пришла по почте в ответ на запрос.

На противоположной стороне от проспекта Независимости, в отеле «Европа» (ул. Интернациональная, 28), самый роскошный номер обойдется в 4479,59 рубля за сутки. Второй заход на страницу бронирования показал скидку 34% (2959,55 рубля) — в частности, на Старый Новый год.

Президентский сьюит находится на шестом этаже. 124 кв. м — это три комнаты (спальня и две гостиные с кабинетом). Есть балкон с видом на старый город и ратушу.

По улице Ленина отсюда можно спуститься к молодому «пятизвезднику»: Double Tree by Hilton (пр. Победителей, 9).

Недолгий поиск говорит о том, что президентские апартаменты потянут на 1387 долларов (4466,14 рубля) за сутки (ценообразование динамическое, зависит от выбранной даты, в данном случае 13-14 января).

Люкс в 168 «квадратов» на 20-м этаже выходит окнами на реку и Троицкое предместье. Он состоит из просторной гостиной, отдельной столовой с мини-кухней, ванной комнаты, дополнительного гостевого туалета и отдельной спальни с еще одной ванной. Номер рассчитан на три основных спальных места и одно дополнительное (раскладная кровать).

На некотором удалении от центра находится Marriott (пр. Победителей, 20). Тут главный номер впишется в 1699 долларов (5446,15 рубля). И это также стало известно по итогам переписки. Забронировать его непосредственно на сайте не получится.

Номер площадью 260 кв. м предполагает четыре основных спальных места и располагает гостиной (зоной отдыха), отдельной столовой, конференц-залом, гардеробной и двумя спальнями.

Два последних отеля входят во всемирно известные гостиничные сети. Вероятно, стоимость люксов определяется в том числе ценовой политикой брендов.

Также нужно иметь в виду, что постояльцы президентских люксов зачастую могут посещать лаунж-зоны, тренажерные залы и спа, которые есть при отелях.

Номера Пугачевой и Марадоны

В областных центрах с пятизвездочными гостиницами все сложно. Поэтому в поисках лучших номеров идем по следам знаменитостей.

Витебск со «Славянским базаром» повидал немало событий и известных личностей. Алла Пугачева останавливалась в местной гостинице «Эридан». У нее всего три звезды, но здание является памятником архитектуры XIX века.

В описании к двум люксам говорится, что это большой двухкомнатный номер с двумя отдельными кроватями в спальне. Помимо фоток оценить степень комфорта позволяет 3D-визуализация.

Ночлег тут обойдется всего в 180 рублей.

В Бресте максимально эпатажным в последние годы был приезд Диего Марадоны, когда местное футбольное «Динамо» изрядно шумело мощным пиаром. Именитого аргентинца поселили в четырехзвездочный «Эрмитаж».

Самый дорогой номер Apartment стоит 990 рублей, но каждые последующие сутки обойдутся в два раза дешевле.

Два люкса интегрированы на верхних этажах здания и состоят из двух уровней. На первом расположена комфортно обустроенная гостиная, на втором — просторная спальня с изюминкой: элегантной ванной с бронзовыми элементами в центре помещения. Как в кино. Также в номерах есть сауна. А из окон и с овального балкона открывается красивый вид на городские пейзажи.

Самый дешевый люкс

И на десерт — самый уникальный люкс в Минске, который может позволить себе каждый. Комнату с повышенной комфортностью (люкс 1) предлагает гостиница «Университетская» (ул. Голубева, 26, корп. 2).

Всего за 37 рублей в сутки постоялец на время станет хозяином 38 «квадратов» с гостиной, спальней и ванной комнатой.

Из соответствующей цене мебели здесь значатся большая двуспальная кровать, раскладной диван и вместительный шкаф. А из комфортных мелочей — посуда, чистое (!) постельное белье и полотенца.

Кстати, если посчитать стоимость номера на месяц (30 дней), получится 1110 рублей, или 345 долларов — хорошая альтернатива для тех, кто долго не может найти подходящую «двушку».

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