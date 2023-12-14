Жители Осиповичского района пришли с ружьями к базе «вагнеровцев» 2 14.12.2023, 8:58

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Начался переполох.

Суд Осиповичского района вынес обвинительный приговор 65-летнему мужчине и его 42-летнему сыну. Они признаны «виновными» в «незаконной охоте, а также незаконном хранении, перевозке, и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов».

Как следует из сообщения прокуратуры, мужчины 22 августа этого года охотились с лодки на реке Свислочь около деревни Цель Осиповичского района. Напомним, рядом с этим населенным пунктом находится военный городок, где были размещены боевики ЧВК «Вагнер», а также проходили занятия белорусских военных с ними.

Мужчины подстрелили несколько уток, а вскоре были задержаны милицией. «Ущерб» был оценен в 2,2 тыс. рублей.

Во время обыска у 65-летнего мужчины нашли незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые он, с его слов, привез из Российской Федерации и хранил у себя дома.

В итоге 65-летнему обвиняемому было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 80 базовых величин (2960 рублей), а его сын получил 2 года «домашней химии» со штрафом в размере 50 базовых величин (1850 рублей). Также мужчин лишили права заниматься охотой на срок 5 лет, конфисковали у них лодку, мотор к ней, весла, оружие.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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