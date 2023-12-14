«Хартия идет»: Наталья Радина рассказала о самой волнующей встрече с читателями 14.12.2023, 9:09

Люди расступились и образовался «коридор».

В этом году один из старейших информационно-политических сайтов белорусского интернета «Хартия’97» отметил свое 25-летие.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина рассказала о самой волнующей встрече с читателями сайта.

— Были какие-то интересные случаи, когда вас вдруг на улице узнавали читатели? Или вы узнавали в ком-то своего читателя?

— Постоянно узнают. Таких случаев было очень много.

Это всегда были такие радостные встречи, когда люди просто обнимают тебя. Поэтому я и говорю, что мы все — близкие по духу, как бы «одной крови».

Так что, это всегда очень теплые и радостные встречи — с возможностью что-то обсудить, о чем-то поговорить.

Я всегда очень радуюсь, когда ко мне подходят люди и говорят: «Спасибо всему вашему коллективу за работу, которую вы делаете».

Это действительно очень важно, и это серьезно поддерживает всех журналистов сайта «Хартия’97».

— А какой момент встречи со своими читателями был самым волнующим?

— На Площади в 2010 году.

Конечно же, я была на Площади 19 декабря 2010 года. Перед тем, как меня арестовали уже непосредственно в редакции, меня сначала избили на площади Независимости, где в тот вечер проходил массовый протест против фальсификации президентских выборов.

И я помню, что когда я попала просто под ноги ОМОНовцев, меня чудом вытащили оттуда. Меня должны были вести к машине «скорой помощи» — и тут как раз произошел такой потрясающий момент, когда кто-то сказал, увидев меня: «Ой, Хартия идет». И народ тогда расступился, образовался такой коридор, а я через него шла и люди хлопали. Это просто такие аплодисменты были, которые я запомнила на всю жизнь. И даже сейчас, когда я говорю об этом — у меня слезы на глазах выступают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».