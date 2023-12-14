В программе российской пропагандистски показали обращение главы МИ-6 с призывом шпионить на Британию 14.12.2023, 9:28

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Эпический провал.

Российские пропагандисты показали по телевидению обращение главы британской внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура, в котором он призывал россиян шпионить в пользу Великобритании.

Как сообщает агентство AP, бывшая российская шпионка Мария Бутина, которая ведет передачу на российском Первом канале, включила видео в начале программы, посвященной Муру. Это был фрагмент выступления Мура в британском посольстве в Праге, где он открыто призвал россиян шпионить на Британию.

Мур после этого написал в X (бывший Twitter), что благодарен российскому государственному телевидению, которое помогло донести его послание «до целевой аудитории в России».

Don’t often link to @TheSun! In truth, we were puzzling over how to get my message to our target audience in Russia - we never thought Russian state TV would step in to help. Thanks folks 😊🤷🙏 https://t.co/3IuzFsNgUx — Richard Moore (@ChiefMI6) December 11, 2023

Эксперт по российским службам безопасности в Университетском колледже Лондона Марк Галеотти сказал AP, что перевод обращения Мура был «довольно серьезной оплошностью», а аудитория Бутиной, вероятно, «будет интересна британской разведке».

Сама Бутина уверяла журналистов, что высмеивала Мура и МИ-6, а не рекламировала британскую разведку.

Галеотти сказал, что заявления Мура на пропагандистских ресурсах страны-агрессора России были ограничены, что позволяет предположить, что Кремль приказал своим рупорам это не освещать.

Британский таблоид The Sun со ссылкой на экспертов тоже сообщил, что «второй по популярности в России государственный канал эффективно помог МИ-6 связаться с миллионами потенциальных шпионов.

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