Стало дороже: белорусские стоматологии озвучили новые цены на услуги 3 14.12.2023, 9:33

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Стараниями Минздрава чек вырастет в разы.

После вступления в силу нового постановления Минздрава об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги, частные и государственные клиники начали менять свои прейскуранты.

Планировалось, что новые правила приведут к снижению итоговых цен и «исключат необоснованное завышение итоговой стоимости платных стоматологических услуг». Однако пока существенного снижения цен в клиниках не наблюдается, а кое-где они и вовсе выросли.

Так, например, в 4-й городской клинической стоматологии с 13 декабря стоимость платных услуг скорректировали, но не в пользу пациента, рассказало издание Tochka.by.

В регистратуре журналисту портала сообщили, что некоторые услуги, наоборот, подорожали. В 14-й городской стоматологии также многие услуги выросли в цене: если днем ранее за удаление зуба нужно было заплатить 25 рублей, то с 13 декабря – уже 30 рублей, за установку зубного импланта придется теперь тоже придется заплатить почти на 15% больше — 800 рублей вместо 700 рублей днем ранее.

В регистратуре 3-й городской стоматологической поликлинике также предупредили, что дешевле не станет.

«У нас дороже, наоборот, будет. Наверное, в частных немного ценник понизили, а в государственных, может, сравнять хотят», – прокомментировала новое постановление специалист медучреждения.

Побеседовало издание и с врачами из частных стоматологий. Один из них на условиях анонимности рассказал, что если следовать новой инструкции Минздрава и включать в итоговый чек каждую манипуляцию врача, то «он вырастет в разы». По его словам, если обычная установка пломбы по прежним тарифам стоила 150 рублей, по действующим инструкциям ее стоимость придется поднять до 270 рублей.

Врач отметила, что «ни одна стоматология не будет работать себе в убыток». По ее словам, клиники просто «постараются грамотно обосновать новый прейскурант»: цены останутся прежними цены, но будут подробно расписана стоимость каждой манипуляции и затраты на материалы, то есть «формально все по инструкции».

Чего добивается Минздрав?

Напомним, 13 декабря в Беларуси вступило в силу Постановление Министерства здравоохранения №170 «Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги», которое предполагает снижение цен как в государственных, так и в частных стоматологических клиниках. С этого дня ведомство запустило работу «горячей» телефонной линии, куда белорусы могут обратиться с вопросами, касающимися стоимости стоматологических услуг.

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