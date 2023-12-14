Российские военные слетели в кювет вместе с Су-34 14.12.2023, 9:37

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Резонансное ДТП попало на видео.

Российские военные загнали в кювет свой истребитель Су-34, который везли на ремонт.

Кадры опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Предположительно, видео снято либо на территории России, либо на оккупированных землях Украины.

Грузовик во время транспортировки Су-34 слетел в кювет на повороте. Предварительно, никто не пострадал.

Отметим, что Су-34 - это сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, который есть на вооружении только российской армии.

Россия активно использует самолеты данного типа в агрессии против Украины, в том числе, для запуска ракет Х-29 и Х-59 по мирным украинским городам и селам.

Известно об уничтожении украинской армией не менее 17 российских Су-34 в ходе полномасштабной войны.

Предположительно, первый истребитель этой модели украинцы сбили 1 марта 2022 года под Киевом.

Уничтожали украинцы Су-34 и на российской территории. Так, в мае 2023-го ВСУ сбили два самолета и два вертолета ВКС РФ над Брянской областью, чтобы прекратить бомбардировки своих приграничных населенных пунктов. Среди сбитых бортов был и Су-34, пилот и штурман погибли.

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