Путина запутали в блатном сленге Телеграм-канал «Русский декаданс»

14.12.2023, 9:42

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Слово дал — слово взял.

На Камчатке креативно анонсировали «Прямую линию» с Путиным в духе сериала «Слово пацана». Правда слегка запутались в блатном сленге.

Депутаты, многие из которых с такой лексикой знакомы не понаслышке, возмутились и пожаловались в РКН.

В канале правительства Камчатского края пост уже потерли, но за базар отвечать придется.

А нечего было порожняк гнать. Нашли петушка молодого. Это же жиган тертый. Теперь у самих очко на ноль.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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