Путина запутали в блатном сленге
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 14.12.2023, 9:42
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Слово дал — слово взял.
На Камчатке креативно анонсировали «Прямую линию» с Путиным в духе сериала «Слово пацана». Правда слегка запутались в блатном сленге.
Депутаты, многие из которых с такой лексикой знакомы не понаслышке, возмутились и пожаловались в РКН.
В канале правительства Камчатского края пост уже потерли, но за базар отвечать придется.
А нечего было порожняк гнать. Нашли петушка молодого. Это же жиган тертый. Теперь у самих очко на ноль.
Телеграм-канал «Русский декаданс»