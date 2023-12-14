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Путина запутали в блатном сленге

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 14.12.2023, 9:42
  • 1,490
Путина запутали в блатном сленге

Слово дал — слово взял.

На Камчатке креативно анонсировали «Прямую линию» с Путиным в духе сериала «Слово пацана». Правда слегка запутались в блатном сленге.

Депутаты, многие из которых с такой лексикой знакомы не понаслышке, возмутились и пожаловались в РКН.

В канале правительства Камчатского края пост уже потерли, но за базар отвечать придется.

А нечего было порожняк гнать. Нашли петушка молодого. Это же жиган тертый. Теперь у самих очко на ноль.

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